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Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu son haliyle gündemde!

11.02.2021 09:45 | Son Güncelleme:
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Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu son haliyle gündemde!

Hayat Bilgisi dizisinde Ürperi karakterini canlandıran Ceren Soylu, yıllar sonra ortaya çıktı. Ceren Soylu son haliyle gündeme geldi. Ceren Soylu Instagram hesabını merak eden hayranlarına da yanıt verdi.

2003-2006 yılları arasında ekrana gelen Hayat Bilgisi dizisinde Ürperi karakterini canlandıran Ceren Soylu, yıllar sonra ortaya çıktı. Son olarak 'Tehlikeli Karım' adlı dizide rol alan Soylu, Snob Magazin'e konuştu.

Bugüne kadar 'Hayat Bilgisi', Şehnaz Tango', 'Süper Babaanne', 'Pis Yedili' ve 'Tehlikeli Karım' başta olmak üzere çok sayıda sevilen dizide rol alan deneyimli oyuncu Ceren Soylu, yıllar sonra ortaya çıktı. Soylu'nun yıllar içerisindeki değişimi dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

'HAYAT BİLGİSİ BUGÜN ÇEKİLSE TUTMAYABİLİRDİ'

Bir döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Ürperi karakteriyle hafızalarda yer edinen Ceren Soylu, "Hayat Bilgisi dönemi çok güzeldi. O dönemin şartlarında güzel bir iş çıkardık. Hayat Bilgisi bugün yapılsa tutmayabilirdi. O yıllar özlemle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Hayat Bilgisi ve Şehnaz Tango dizisinde aynı seti paylaştığı Perran Kutman hakkında konuşan Soylu, "Çeyrek asırdır Perran Kutman'ı tanıyorum. Kendisine 'mamuş' diye seslenirim. Çok kıymetli bir sanatçı, halen görüşüyoruz" dedi.

Hayat Bilgisi'nde kardeşi Ruhi'yi canlandıran Ceyhun Yılmaz'ı da çok sevdiğini belirten Soylu, "Şu sıralar fazla görüşememekle birlikte benim için kıymetli bir insan" ifadelerini kullandı.

'HEVESİMİ YİTİRDİM'

Bir süredir setlerden uzak olan Ceren Soylu, "Dizi teklifleri geliyor ama senaryo ve ekibin mayası çok önemli. Son yıllarda gerek pandemi süreci gerekse ödemelerde yaşanan aksaklıklar nedeniyle açıkcası biraz hevesimi yitirdim. Önümüzü görememek bütün oyuncular için can sıkıcı" açıklamasında bulundu.

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CEREN SOYLU INSTAGRAM HESABI VAR MI?

Sosyal medya hesapları bulunmayan Ceren Soylu, "Sosyal biri değilim. Açıkcası biraz yabaniyim. Sosyal medya platformları bana samimiyetsiz geliyor. Orada her şeyi hızla tüketiyoruz. Geleceği bile tüketiyoruz" dedi.

Ceren Soylu, Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda dizilerini severek takip ettiğini söyledi.


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