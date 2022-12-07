Hayat Bugün final mi yapıyor, neden bitiyor? Hayat Bugün dizisi final bölümü ne zaman, saat kaçta? Show TV'de büyük kriz!

Hayat Bugün dizisi final yapıyor. Ryan Eggold, Freema Agyeman ve Janet Montgomery gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı ABD yapımı New Amsterdam dizisinden uyarlanan Hayat Bugün reytinglerde beklenen başarıyı sağlamadı. Peki, Hayat Bugün finali ne zaman?

HAYAT BUGÜN FİNAL Mİ YAPIYOR?

Show Tv'de yayın hayatına başlayan hastane dizisi Hayat Bugün erken final kararı aldı.

HAYAT BUGÜN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Hayat Bugün dizisi reytinglerde istenilen başarılı sonuçları alamadı.

Hayat Bugün dizisi, 9. bölümüyle ekranlara veda edecek.

HAYAT BUGÜN FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

'New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan Hayat Bugün dizisi, ilk bölümüyle 19 Ekim'de seyirciyle buluşmuştu. Başrollerde Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol'un yer aldığı, O3 Medya'nın yapımcısı olduğu Hayat Bugün dizisi reytinglerde istenilen sonucu veremedi.

Show TV Hayat Bugün 8. Bölüm ile 7 Aralık 2022 (bugün) 22.45'te sekizinci bölüm ile final yapıyor.

