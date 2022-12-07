MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hayat Bugün final mi yapıyor, neden bitiyor? Hayat Bugün dizisi final bölümü ne zaman, saat kaçta? Show TV'de büyük kriz!

Hayat Bugün final mi yapıyor, neden bitiyor? Hayat Bugün dizisi final bölümü ne zaman, saat kaçta? Show TV'de büyük kriz!

07.12.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat Bugün, Show TV'nin en iddialı dizilerinden biriydi. ABD yapımı New Amsterdam dizisinden uyarlanan dizi beklenen başarıyı sağlamadı. Show TV, Ulaş Aslantepe, Hazar Ergüçlü, Hande Doğandemir ve Tansel Öngel'in oynadığı dizinin ipini çekti. Peki, Hayat Bugün neden bitiyor? Hayat Bugün dizisi final bölümü ne zaman, saat kaçta?

Hayat Bugün final mi yapıyor, neden bitiyor? Hayat Bugün dizisi final bölümü ne zaman, saat kaçta? Show TV'de büyük kriz!

Hayat Bugün dizisi final yapıyor. Ryan Eggold, Freema Agyeman ve Janet Montgomery gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı ABD yapımı New Amsterdam dizisinden uyarlanan Hayat Bugün reytinglerde beklenen başarıyı sağlamadı. Peki, Hayat Bugün finali ne zaman?

h1

HAYAT BUGÜN FİNAL Mİ YAPIYOR?

Show Tv'de yayın hayatına başlayan hastane dizisi Hayat Bugün erken final kararı aldı.

h2

HAYAT BUGÜN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Hayat Bugün dizisi reytinglerde istenilen başarılı sonuçları alamadı.

Hayat Bugün dizisi, 9. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Hayat Bugün dizisinin konusu nedir? Hayat Bugün dizisinin oyuncuları kimler?

HAYAT BUGÜN FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

'New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan Hayat Bugün dizisi, ilk bölümüyle 19 Ekim'de seyirciyle buluşmuştu. Başrollerde Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol'un yer aldığı, O3 Medya'nın yapımcısı olduğu Hayat Bugün dizisi reytinglerde istenilen sonucu veremedi.

Show TV Hayat Bugün 8. Bölüm ile 7 Aralık 2022 (bugün) 22.45'te sekizinci bölüm ile final yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncu aracıyla yayaların arasına daldı! Olay anı kameradaÜnlü oyuncu aracıyla yayaların arasına daldı! Olay anı kamerada
Nihat Doğan'ın oğluna vereceği isim şaşkınlık yarattı Nihat Doğan'ın oğluna vereceği isim şaşkınlık yarattı
Kocasıyla evdeki diyaloğunu anlattı! "Biz şimdi evlendik..."Kocasıyla evdeki diyaloğunu anlattı! "Biz şimdi evlendik..."
Anahtar Kelimeler:
Show TV Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Motorin ve benzin fiyatında rekor indirim!

Motorin ve benzin fiyatında rekor indirim!

Yana yakıla arıyorlar... Hem öğretmen hem polis maaşlarını solladı! 'Acil...'

Yana yakıla arıyorlar... Hem öğretmen hem polis maaşlarını solladı! 'Acil...'

Dünyanın en güzel kızıydı! Son haline yorum yağdı

Dünyanın en güzel kızıydı! Son haline yorum yağdı

Resmen açıklandı! Zincir marketlerle ilgili flaş karar

Resmen açıklandı! Zincir marketlerle ilgili flaş karar

Başkan Murat Sancak, Twitter'dan her şeyi açıkladı!

Başkan Murat Sancak, Twitter'dan her şeyi açıkladı!

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

İlginizi Çekebilir

'Mucize adam'! Ölümü olacak kurşun ağzından çıkarıldı

'Mucize adam'! Ölümü olacak kurşun ağzından çıkarıldı

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.