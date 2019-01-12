Hayat kurtaran ancak insanların yüzde 90'ının yeterince tüketmediği gıda: Lif

Doğal yollarla bu gıdalar kalp hastalıklarını ve Tip-2 diyabet gibi hastalıkları azaltıyor.

Ayrıca kilonuzu, tansiyonunuzu ve kolestorel düzeylerinizi düşürüyor.

Üstelik bu gıdalar hem ucuz hem de süpermarkette kolaylıkla bulunabiliyor.

Nedir?

Lif. Dünyanın en cazip şeyi değil ancak büyük bir araştırma ne kadar lif yememiz gerektiğini inceledi ve bunun muazzam faydaları olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılardan Profesör John Cummings BBC'ye açıklamasında "Bulgulara göre bu ezber bozan bir durum ve insanlar bununla ilgili bir şeyler yapmalı" dedi.

Lifler kabızlık için birebir ancak sağlığa yararları bundan çok daha fazla.

Ne kadar life ihtiyacımız var?

Yeni Zelanda'da Otaga Üniversitesi ve Dundee Üniversitesi'ndeki araştırmacılar insanların her gün en az 25 gram lif yemesi gerektiğini söylüyor.

Ancak sağlığı iyiletşirmek için gerekli miktar 30 gramın üstünde.

Hepsi bu mu?

Ortalama bir muzun ağırlığı 120 gram dolayında. Ancak meyvenin hepsi lif değil. Doğal şeker, su ve diğer besinleri çıkarınca sadece 3 gram lif geriye kalıyor.

Dünyada çoğu insan günde 20 gramdan az lif yiyor.