Hayata bağlanabilmek için tek yol: İlişkilerde anda kalmak

Anda Kalmak’la yaşamın anbeanlık ritmini yakalayan Rana Beri, yeni kitabıyla hayatın akışını âdeta yeniden inşa ediyor. Bu ritme nasıl ayak uydurarak yaşayabileceğimizi, insanlık hâllerimizi apaçık gösteren özgün hikâyeler ve çözümlemelerle anlatıyor. Bize, anda kalmanın sadece tek başımızayken yapabildiğimiz bir eylem olmadığını, esasen hayati olanın insanlarla iletişim hâlindeyken anda kalabilmek olduğunu hatırlatıyor. Anda kalmaya niyet eden herkese, hayatının her alanında ve tüm ilişkilerinde bunu nasıl gerçekleştirebileceğine dair cesur örnekler sunuyor.

İlişkilerde Anda Kalmak, aile ilişkilerinin, arkadaşlıkların, çiftler arasındaki ilişkilerin, iş ilişkilerinin, kendimizle ve gerçekle ilişkimizin tıkandığı, koptuğu bütün noktaları tek tek aydınlatıyor.

RANA BERİ HAKKINDA

Rana Beri, Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği ICF’in akredite ettiği, PCC (Professional Certified Coach) unvanına sahip bir koç. Türkiye’de ICF onaylı iki koçluk okulunu Gestalt for Coaching ve Erickson Coaching International’ı bitirdi. EFT, NLP, Duygusal Beyin gibi konularda eğitimler aldı. Uzmanlık alanı Dönüşüm Koçluğu. Bireylere, gerçekten yaşamak istedikleri hayata giden yolda eşlik ediyor. Her insanın çok güçlü bir öz kaynağı olduğunun kabulüyle yola çıkarak, kişilerin anda kalarak içlerindeki bu kaynakla temas temas etmesini destekliyor. Koçluğun temel ilkesi olan “akıl verme değil, odaklayıcı soru sorma” yöntemiyle çalışıyor. Rana Beri, koç olmadan önceki profesyonel hayatında, 1990-2011 arasında, uluslararası toplantılarda konferans çevirmeni olarak görev yaptı. Boğaziçi Üniversitesi’nde uzun yıllar Çevrebilim Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.



