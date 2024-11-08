Hayatı film oluyor! Barış Manço'yu canlandıracak oyuncu belli oldu! Bakın kim oynayacak...

Türk müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço’nun hayatı, sinemaseverlerle buluşacak. Uzun bir süredir hazırlıkları da devam ediyor. Manço'nun ikonik şarkıları ve renkli yaşamı, beyazperdeye taşınacak.

Çekimlere 2025 yılının Haziran ayında başlanacak olan filmde Manço’nun müzik kariyerinden özel yaşamına kadar geniş bir hikaye yer alaca. İz bırakan şarkıları ve sahne hayatına da odaklanacak.

BARIŞ MANÇO'YU CANLANDIRACAK OYUNCU BELLİ OLDU!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise filmin başrolünde, genç oyuncu Ekin Koç yer alacak. Koç'un Barış Manço'yu canlandıracağı duyuruldu. Yönetmenliğini ise başarılı yapımlara imza atan Hakan Kırvavaç (Ketche) üstlenecek.

EKİN KOÇ KİMDİR?

Oyunculuk yaşamı 2013 senesinde yayınlanan Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle başlayan ve bu dizide ''Tilki'' karakterini canlandıran Ekin Koç, dizi oyunculuğuna Benim Adım Gültepe (2014), Hayat Sırları, Osmanlı padişahı I. Ahmet'i canlandırdığı Muhteşem Yüzyıl Kösem (2015), Nuri Pamir karakterini canlandırdığı Bozkır (2018), Büyük Selçuklu Sultanı Ahmet Sencer'i canlandırdığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizileri ile devam etti. 21 Haziran 1992 tarihinde Antalya’nın Alanya ilçesinde dünyaya gelen Ekin Koç, lise öğrenimini Aldemir ilçesinde Atilla Konuk Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Yükseköğrenim için İstanbul'a giden Koç, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde öğrenim gördü.