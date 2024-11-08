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Fiyatı 841 TL'ye düştü! Stanley'in çok satan The Quick Flip modeli indirimde
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Fiyatı 841 TL'ye düştü! Stanley'in çok satan The Quick Flip modeli indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
08.11.2024 15:14
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Ofisteki yoğun çalışmalardan rutin yürüyüşlere, seyahatlerden sportif aktivitelere kadar günün her saatinde yanınızda olmasını isteyeceğiniz Stanley'in çok satan The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos'u Gülümseten Kasım indirimleri kapsamında kaçırılmayacak bir fiyatla karşınızda! Yaz kış vazgeçilmeziniz olacak bu termostaki fırsatı değerlendirmenin tam zamanı, işte detaylar...

Kış soğuklarında sıcacık içeceklerle içinizi ısıtırken bütçenizi de korumak isterseniz kaliteli bir termos satın alarak o ilk adımı atabilirsiniz. Termos deyince akla gelen ilk marka olan Stanley, yüksek kaliteli ve dayanıklı modelleriyle kullanıcılarından tam not alıyor. Kullananların adeta öve öve bitiremediği modeller için de biri var ki, bir adım öne çıkıyor: Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos. Tek kişi için ideal olan 0,47 litrelik kapasitesiyle öne çıkan bu termos Gülümseten Kasım'a özel 841 TL fiyatıyla sizi bekliyor. İşte detaylar...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım kapsamındaki tüm indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İndirimdeki tüm Stanley modelleri burada!

Çok satanlarda zirvede: Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak, 0.47 lt

Adsız tasarım - 2024-11-08T144918.530

Öne çıkan özellikler

  • Yüksek kaliteli paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.
  • BPA içermez.
  • Çift duvarlı yapısı sayesinde sıcak ve soğuk içecekleri uzun süre korur.
  • Hızlı açılıp kapanabilen tasarımlı kapağı sayesinde sızıntı yapmaz.
  • Tek elde kolayca açılabilen ve kullanıma uygun tasarıma sahiptir.
  • Darbelere ve paslanmaya karşı dirençli olup uzun ömürlü kullanım sunar.
  • Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
  • Şık ve modern görünümü ve farklı renk seçenekleriyle her beğeniye hitap eder.
  • Hafif yapısı ve pratik boyutu sayesinde kolay taşınır.
  • Tekrar kullanılabilir, plastik atığını azaltır.
  • Üretim hatalarına karşı ömür boyu garantilidir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürüne 96 derece su koydum, kapattım. 2-3 saat sonra bakayım diye unuttum, 7 saat sonra 55 derece olarak kontrol ettim. Performans mükemmel, Trigger Action almıştım, sızdırma yapmıştı sonra bu modele geçtim, bu model güzel iş yapar. Tavsiye ederim."

  • "Prime kampanyası ile uygun fiyata aldım. 250 ml'lik bir Stanley Trigger Action termosum vardı ama küçük geliyordu. Artık sabahları filtre kahvemi buna koyuyorum. Memnun kaldım sıcak tutuyor."

  • "Markasını çok iyi bildiğim bir ürün. Gerçekten de çok sağlam ve güzel. Kısa zamanda da ulaştırıldı. Teşekkürler."

  • "Kalitesi tartışılmaz. Hem sıcaklığı uzun süre koruyor, hem de kullanımı çok kolay."
Ürünü İncele

Sosyal medyada viral olan, indirimdeki Stanley Quencher Pipetli Termos'a buradan ulaşabilirsiniz.

Çok satan Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Cep Matarası da indirimde, burada!

Kahve tutkunlarının favorisi Stanley Klasik Brew Pour Over Paslanmaz Çelik Kahve Demleyici'deki indirimi görmek için buraya tıklayın.

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Bu içerik 8 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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