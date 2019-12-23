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Hayatımızın 8.5 yılını sadece ona harcıyoruz!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Hepimiz bir günümüzü genel olarak çalışarak, yemek yiyerek, tuvalete giderek ve uyuyarak geçirip tamamlıyoruz. Bunlar günlük yapılan zaruri ihtiyaçlar ve rutinlerimiz. Ancak bu günlük ritüellere hayatımız boyunca toplam ne kadar zaman harcadığımızı biliyor musunuz? İşte yanıtı...

Hayatımızın 8.5 yılını sadece ona harcıyoruz!

Yemek yemek, uyumak, tuvalete gitmek gibi temel ihtiyaçlara ve bunların dışında alışveriş yapmak, sinemaya gitmek, arkadaşlarla zaman geçirmek gibi aktivitelere ne kadar süre harcadığımızı hiç düşündünüz mü? Tabii sosyal meydanın hayatımıza girmesiyle birlikte o da zamanımızı harcadığımız şeylerden biri haline geldi. Tüm bunlar ise toplamda hayatımızdan günler hatta yıllar çalıyor. Günlük işler hayatımızdan ne kadar süreye mal oluyor? İşte yanıtı...

UYKUYA DALMAYA ÇALIŞMAK

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Uzmanlar, insanların uykuya dalmak için geceleri geçirdiği vaktin toplamda 7 yıla karşılık geldiğini belirledi. Yani geceleri uyumak için bir şeyler izlememiz, müzik dinlememiz ya da en eski yöntem olan “koyunları saymamız” hayatımızdan 7 yıl götürüyor. Bazı uzmanlar ise 20 dakika içinde uykuya dalamazsanız yataktan çıkmanızı öneriyor. Bir bardak sıcak bitki çayı içmek, bir şeyler izlemek ya da rahatlatıcı bir müzik dinlemek tekrar uykunuzu getirebilir.

PARK YERİ ARAMAK

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Günlük işler arasında belki de en sinir bozucusu park yeri aramak. Özellikle kabalık şehirlerde nüfusun yarısından fazlasının hususi aracı bulunuyor. Tabii bu da park yeri sorununu yaratıyor. Şüphesiz araba kullanmanın en zorlu iki tarafı trafik ve park yeri bulma. AVM’lerde, caddelerde ya da evimizin önünde park yer bulmak için hayatımızın 248 gününü harcıyoruz. Bazılarımız için bu rakam toplu taşıma araçlarına olumlu bakmak için iyi bir neden olabilir.

ALIŞVERİŞ

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Her ne kadar internetin ve e-ticaretin hayatımıza girmesiyle özellikle alışveriş zamanından tasarruf etsek de yine de internette ürünlere bakarken de en az mağazada harcadığımız kadar zaman harcıyoruz. Bu yüzden günlük işler arasında hayatımızdan en çok çalan şey alışveriş. Tabii bunun artısı uzun kasa kuyrukları beklemek zorunda kalmamamız. Ancak araştırmalara göre ortalama bir kadın hayatının 8.5 yılını alışverişe harcıyor.

DİYET

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Bazı insanlar için kilo vermek ve diyet yapmak tabir-i caizse sonu olmayan bir savaş. Özellikle çabuk kilo alan bir yapıya sahip olan insanlar her ne kadar diyet yapsalar da bir süre sonra dikkatsizlik nedeniyle kiloyu geri alıyor ve yeniden vermeye çalışıyor. “Her pazartesi başlanan diyetler” ise hayatımızın ortalama 17 yılına mal oluyor.

HAZIRLANMAK

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“Henüz hazır değil misin?” sorusu, neredeyse bütün kadınların günlük olarak duydukları bir soru. Araştırmalar, erkeklerin kadınlara kıyasla daha hızlı hazırlandıklarını doğruluyor. Tabii kadınlar hazırlanırken çok daha fazla ayrıntıya dikkat ediyor. Ortalama bir kadın, hayatının yaklaşık 136 gününü hazırlamak için harcıyor, bir erkeğin dışarı çıkarken hazırlanmak içinse sadece 46 güne ihtiyacı var.

EGZERSİZ YAPMAK

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Özellikle Türkiye’de yaşayan pek çok insan sporu hayatının bir parçası haline getirmiyor. Ancak sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulmasıyla son zamanlarda spor yapanların sayısı da artış göstermeye başladı. Ancak yine de spor salonunda geçirdiğimiz zaman sonsuzluğa eşitmiş gibi hissetsek de spor hayatımızın sadece 1 yıl ve 4 ayını spora harcıyoruz.

TEKNOLOJİYLE GEÇİRDİĞİMİZ SÜRE

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Telefonunuza, televizyonunuza ya da bilgisayarınıza baktığınız zamanın çok çabuk geçtiğini düşünebilirsiniz. Bu nedenle de onlara çok fazla zaman ayırıyormuş gibi hissetmezsiniz. Ancak yapılan araştırmaya göre; diziler, filmler, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları derken aslında hayatımızın 11 yılı ekran başında geçiyor.

OTURMAK

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Evet, günlük yaptığımız bu eylem hayatımızın tam 21 yılına mal oluyor. Özellikle masabaşı çalışanlar için bu süre uzayabiliyor. Uzun süre hareketsiz kalmak da sağlığa oldukça zararlı. Bu nedenle bir ofis çalışanıysanız mutlaka arada bir kalkıp hareket edin ve vücudunuzu esnetin.

TUVALETTE OTURMAK

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Hayatımızın 92 gününü tuvalette oturarak harcıyoruz. Tabii bazılarımız için bu garip gelebilir sonuçta keyiften oturmuyoruz. Ancak, bazı insanlar tuvalette aslında ihtiyaç duyduklarından daha fazla zaman harcama eğilimindeler. Kitap ve gazete okuyorlar, oyunlar oynuyorlar, sohbet ediyorlar ve hatta orada çalışıyorlar ve bu tür davranışlar bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

SIRADA BEKLEMEK

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Sırada beklerken hayatımızın yaklaşık 235 gününü sabırla (ya da sabırsızlıkla) kaybediyoruz. Şimdi bunu bildiğinize göre, bu zamanı daha ilginç bir faaliyete geçirmek isteyebilirsiniz. Örneğin, sırada beklerken bir kitap okumak gibi.

DİŞ FIRÇALAMAK

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Uzmanlar en az 2 dakika boyunca günde iki kez dişlerimizi fırçalamayı tavsiye ediyorlar. Bu süre ise ömrününüzün yaklaşık 79 gününe denk geliyor. Ancak verilere göre, ortalama bir kişi diş fırçalamak için ömründe yalnızca 19 gün harcıyor.

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