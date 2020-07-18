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Hayatını kaybeden Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını kime bıraktığını yıllar önce açıklamıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 00:43 | Son Güncelleme

Huysuz Virjin lakabıyla tanınan usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 87 yaşında hayata gözlerini kapatan Seyfi Dursunoğlu'nun mirasını kime bıraktığı da belli oldu. Hiç evlenmeyen ve çocuğu bulunmayan Dursunoğlu, 2012'de verdiği bir röportajda mirasını Türkan Saylan'ın kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktığını açıklamıştı.

Hayatını kaybeden Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını kime bıraktığını yıllar önce açıklamıştı

Seyfi Dursunoğlu yaptığı bir röportajda, mirasıyla ilgili bir soruya yanıt vermişti.

40 yıldır çalıştığını ifade eden Dursunoğlu, "40 yıldır çalışıyorum. 40 yıllık birikimimi bildiğiniz gibi Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlayacağımı açıklamıştım. Ancak bir şey oldu ve bundan vazgeçtim. Vakıf yetkilileri bir gün beni aradı ve Alâeddin Yavaşça için bir gece düzenlediklerini, o geceyi sunmamı istediler. Bunun karşılığında da bana bir şilt vereceklerini belirttiler. Sonra düşündüm. Ben de bir sanatçıyım. Neden bana bir gece yapılıp da şilt verilmiyor da başkasının adına yapılan bir gecede veriliyor dedim. Üzüldüm ve kırıldım tabii ki. O zamana kadar kendilerine bağışta bulunmuştum. Ama şimdi mirasımı Türkan Saylan'ın Derneği'ne (ÇYDD) bırakmaya karar verdim" ifadelerini kullanmıştı.

"15 MİLYONA YAKIN PARAM VAR"

Dursunoğlu ne kadar mirasınız var sorusuna ise, "15 milyona yakın bir param var. Tabii bunun içinde Çengelköy'- deki evim,mal varlığımda dahil" şeklinde yanıt vermişti.

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