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Hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın ailesi İstanbul'a geldi, havalimanındaki halleri yürek burktu!

14.04.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da otelin önünde ölü bulunan İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara voleybol takımının 19 yaşındaki voleybolcusu Julia Ituma'nın ailesi İstanbul'a gelirken, ailenin oldukça yorgun ve üzgün oldukları görüntülendi. İşte detaylar...

Hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın ailesi İstanbul'a geldi, havalimanındaki halleri yürek burktu!

Üsküdar'da otelin önünde ölü bulunan İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara voleybol takımının 19 yaşındaki voleybolcusu Julia Ituma'nın ailesi acı haberi almasının üzerine İstanbul'a geldi.

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ANNESİ VE TEYZESİ GELDİ

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Ituma'nın annesi Elizabeth Udeokereke ve teyzesi Helen Udeokereke, Türk Hava Yolları'nın 1896 sefer sayılı Milano uçağıyla 19.15 sıralarında İstanbul'a gelirken, İstanbul Havalimanı'nda İGA Pass görevlileri tarafından karşılanan anne ve teyzenin oldukça üzgün oldukları görüldü.

6'INCI KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

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Pasaport işlemlerinin ardından Ituma'nın ailesi havalimanından ayrıldı. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da formasını giydiği Igor Gorgonzola Novara'nın Nijerya asıllı İtalya vatandaşı olan oyuncusu Julia Ituma, kaldığı otelin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Ituma'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

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