Hayatını kaybeden oğlunun spermleriyle torun sahibi olmak isteyen kadın herkesi şaşırttı

Kayınvalide ve gelin çekişmesi yüzyıllardır devam eden ve çözümü bir türlü bulamayan ilginç bir durumdur. Genellikle oğullarına bağlı olan anneler, onları paylaşmak istemez. Ancak bu seferki gelin kayınvalide tartışması bir hayli tuhaf. Çünkü ismini vermek istemeyen kadın Reddit’te yayınladığı yazısında kayınvalidesi ile birlikte hayatını kaybeden eşinin spermi hakkında tartışmak zorunda kaldığını söyledi.

Eşinin ölmeden önce kanser hastası olduğu için kemoterapi aldığını söyleyen kadın ileride çocuk sahibi olmak için eşinin spermlerini dondurduklarını ifade etti. Kadın durumu, “Kocamın kanser olduğunu öğrendiğimiz zaman, kemoterapiden sonra çocuk sahibi olmak istersek diye spermlerini dondurduk. Tedavi süresince de ailesi hep yanımızdaydı yani sperm dondurma işlemini de biliyorlardı. Tedavisi sonuç vermedi ve bir süre sonra eşim hayatını kaybetti” sözleriyle açıkladı.

TORUN SAHİBİ OLMAK İSTEDİLER

Eşinin vefatından sonra onun ailesinin değişik bir istekle geldiğini söyleyen kadın, “Ailesi bana spermi kullanıp kullanmayacağımı sordu, ben de kullanmayacağımı söyledim. Böyle olunca da spermin sahipliğini onlara devretmemi istediler, böylelikle torun sevebileceklerini söylediler" dedi.

Bu teklifi oldukça rahatsız edici bulan kadın teklifi kabul etmemiş fakat eşinin ailesi peşini bırakmıyormuş. Ancak kadın eşinin spermlerini kullanmalarına izin vermeyeceğini net bir dille anlatıyor.



