“Ölürsem kocam ne yapar?” dedi, eşi ve çocuklarına bakması için çok eşliliğe geçiş yaptı

DW’de yer alan habere göre, Malezya’da yaşayan çiftin evlilikleri en başında aslında çok normal bir şekilde başladı. Tiqa’nın hamilelik sürecinde hastalanması evliliği bambaşka bir boyuta taşıdı. “Ölürsem kocam ne yapar” diye düşünen Tiqa, kocası için ikinci bir eş aramaya başladı. Facebook üzerinden birçok kadınla görüştü ve aradığını en sonunda buldu. Hatta evlilik teklifini dahi kendisi etti.

Çok eşliliğin güzel yanlarını gördüğünü ifade eden Tiqa, “Hastalanırsanız ya da güçsüz düşerseniz diğer eş yardım edebilir” dedi. Sonrasında ikinci eş konusunu kocasına anlattı. Kocası, Tiqa'nın ilginç teklifini reddetmek yerine "Emin misin" diyerek teklifi kabul etti ve 2 kadınla beraber yaşamaya başladı.

Kocası ikinci eşle evlendikten sonra paylaştığı bir fotoğrafla eleştiri oklarının hedefi oldu. İnsanlar üçünü de eleştirmeye başladı. Ancak 3'ü de vazgeçmedi. Hatta Tiqa bu 'zorluklarla' baş ederken bir de kadınların birbirlerine yardım ettikleri 'Untukmu' adında bir platform kurdu.



