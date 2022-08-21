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Hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova'yla ilgili çok bilinmeyen gerçek! Duyan şaşırıyor

21.08.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin HaberleriTürk sinemasının efsane oyuncularından Civan Canova tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölümüyle herkesi yasa boğan usta oyuncunun Kartal Tibet'in üvey oğlu olduğunu öğrenenler şaşırıyor.

Hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova'yla ilgili çok bilinmeyen gerçek! Duyan şaşırıyor

'Çiçek Taksi', 'Paramparça', 'Karadayı' ve 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' gibi sevilen projelerden tanıdığımız oyuncu Civan Canova, kolunda hissettiği ağrı nedeniyle gittiği hastanede çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini söylemişti. Ünlü oyuncudan acı haber geldi. 67 yaşındaki Civan Canova, hayatını kaybetti.

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YAKIN DOSTU DUYURDU

Civan Canova'nın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran yakın dostu Esra Dermancıoğlu, "Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik. Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bir yerde, bir zaman karşı karşıya geliriz. Çok yeni bir haber sevdiklerine, sevenlerine buradan duyurmak istedim" ifadelerini kullandı.

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KARTAL TİBET'LE İLİŞKİLERİ

Civan Canova hayatını kaybettikten sonra en çok merak edilen konu ise usta oyuncunun üvey babası Kartal Tibet ile olan ilişkileri oldu. Usta oyuncuyla ilgili bu gerçeği yeni öğrenenler ise şaşırıyor.

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İKİNCİ BABASI

Hülya Koçyiğit'in Film Gibi Hayatlar programına konuk olan Civan Canova, ikinci baba bildiği Kartal Tibet ile anılarını anlatmıştı. Annesi Gündüz Sencer ile Kartal Tibet'in evliliği hakkında konuşan Civan Canova, aynı zamanda ikinci bir baba olarak gördüğü Kartal Tibet hakkında şunları söyledi;

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"HEP YANIMDA OLDU"

"Ben küçükken hayat öyle gerektirdi ve annemle babam ayrıldı. Annem Kartal abiyle evlendi. Dokuz yaşımdan itibaren hep yanımda oldu. Kardeşlerim ve biz birbirimizi hep çok sevdik. Ailesine çok düşkündü, çocuklarına çok düşkündü, mesleğine çok düşkündü. Değerli bir insandı. Ben Kartal ağabeyle beraber büyüdüm. İlk film setine beni Kartal ağabey götürdü. Yeri çok ayrıdır, her açıdan çok ayrıdır. Bütün dertlerimi, bütün sorunlarımı anlattığım biriydi."

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Civan Canova
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