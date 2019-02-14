Mynet Trend

Hayatta Her Şey Var'da şok itiraf! 'Ablamın kocası bana aşık'

zeki.akyurek zeki.akyurek
İLİŞKİLER  | 14.02.2019 20:49 | Son Güncelleme

Beyaz TV'de Nur Viral'in sunumuyla ekrana gelen Hayatta Her Şey Var programına, bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir kadın seyircinin itirafı damga vurdu.

Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı Beyaz TV'de yayınlanan "Hayatta Her Şey Var" programına çok konuşulacak bir itiraf damga vurdu. Telefonla canlı yayına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir seyirci, ablasının kocasının ona aşık olduğunu ve kendisine ahlaksız, iğrenç bir teklifte bulunduğunu söyledi.

Kadın seyircinin, "Ablamın kocası bana aşık. Ablama ve eşime bunu söyleyemiyorum. Ablam da eşine çok aşık ve eşimle eniştemin arası çok iyi. Bana 'Eşini boşa ben de ablandan ayrılıp seninle evlenirim.' diyerek beni her gördüğünde sıkıştırıyor. Yaptıklarını aileme anlatacağımı söylediğimde ise beni tehdit ediyor" sözleri herkesi şaşırttı.

Evlilik ve İletişim Uzmanı İnci Yeşilyurt ise bu gelen itiraf üzerine, kadın seyirciye tavsiyelerde bulunarak, "Devam ederse görüşmeyi azaltmaya çalışın ve gerekirse annenize durumu iletip telefonunu bile engelleyin" dedi.

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Danla Bilic'ten olay açıklama! 'Evli bir erkek...'Danla Bilic'ten olay açıklama! 'Evli bir erkek...'
Sevgiliye hediye edilecek en güzel aşk şarkılarıSevgiliye hediye edilecek en güzel aşk şarkıları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hayatta her şey var nur viral

En Çok Okunan Trend Haberler

Müge Anlı'da korkunç iddia! Boğazına ip geçirip çırılçıplak...

Müge Anlı'da korkunç iddia! Boğazına ip geçirip çırılçıplak...

Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Bunu yapan yandı

Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Bunu yapan yandı

22 yaş fark var! 'Annen gibi görünürsem...'

22 yaş fark var! 'Annen gibi görünürsem...'

Kritik uyarı: Apartmanlarınızın bodrum ve kömürlüklerini kontrol edin

Kritik uyarı: Apartmanlarınızın bodrum ve kömürlüklerini kontrol edin

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Esra Erol'un programında çarpık ilişki skandalı!

Esra Erol'un programında çarpık ilişki skandalı!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Aynı erkeği paylaşan ikizlerin tek dileği bu!

Aynı erkeği paylaşan ikizlerin tek dileği bu!

Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile aşkını sosyal medyadan ilan etti!

Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile aşkını sosyal medyadan ilan etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Danla Bilic'ten olay açıklama! 'Çok ünlü ve evli bir erkek...'

Danla Bilic'ten olay açıklama! 'Evli bir erkek...'

Sevgiliye hediye edilecek en güzel aşk şarkıları

Sevgiliye hediye edilecek en güzel aşk şarkıları

Yavaşça silinmiş tüm anılar: Alzheimer teşhisi konulduktan sonra hatırladığı kadarıyla kendi yüzünü çizen ressam

Alzheimerdan sonra hatırladığı kadarıyla kendini çizen ressam

Esra Erol'un programında çarpık ilişki skandalı!

Esra Erol'un programında çarpık ilişki skandalı!

Üzerine en çok yalan söylediğimiz 4 konu

Üzerine en çok yalan söylediğimiz 4 konu

Ata Demirer ile Aslı Turanlı aşkından ilk fotoğraf! Sosyal medyadan paylaştı!

Ata Demirer yeni aşkını böyle duyurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.