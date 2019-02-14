Hayatta Her Şey Var'da şok itiraf! 'Ablamın kocası bana aşık'

Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı Beyaz TV'de yayınlanan "Hayatta Her Şey Var" programına çok konuşulacak bir itiraf damga vurdu. Telefonla canlı yayına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir seyirci, ablasının kocasının ona aşık olduğunu ve kendisine ahlaksız, iğrenç bir teklifte bulunduğunu söyledi.

Kadın seyircinin, "Ablamın kocası bana aşık. Ablama ve eşime bunu söyleyemiyorum. Ablam da eşine çok aşık ve eşimle eniştemin arası çok iyi. Bana 'Eşini boşa ben de ablandan ayrılıp seninle evlenirim.' diyerek beni her gördüğünde sıkıştırıyor. Yaptıklarını aileme anlatacağımı söylediğimde ise beni tehdit ediyor" sözleri herkesi şaşırttı.

Evlilik ve İletişim Uzmanı İnci Yeşilyurt ise bu gelen itiraf üzerine, kadın seyirciye tavsiyelerde bulunarak, "Devam ederse görüşmeyi azaltmaya çalışın ve gerekirse annenize durumu iletip telefonunu bile engelleyin" dedi.

