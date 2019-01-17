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Hayatta Her Şey Var programı yayından mı kaldırıldı?

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SİNEMA TV  | 17.01.2019 17:04 | Son Güncelleme

Her katılımcısıyla olay olan Hayatta Her Şey Var programı hakkında RTÜK'e şikayet yağıyor. Programa katılan insanların yaptıkları itiraflar seyircileri rahatsız edince RTÜK harekete geçti.

Hayatta Her Şey Var programı yayından mı kaldırıldı?

Hafta içi her gün BeyazTV'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı ekrana gelmeyince herkes programın iptal edilip edilmediğini merak etti. Hayatta Her Şey Var programı yayından mı kaldırıldı? gelmedi.

Beyaz TV ekranlarında izleyicilerle buluşmakta olan Hayatta Her Şey Var programı, hafta içi sabah saatlerinde izleyicilerin karşısına geçmekteydi. Ancak programın 15 Ocak Salı günü yayınlanması gereken bölümü ekranda yoktu. İzleyiciler de programın neden olmadığını sorgulamaya başladılar?

Nur Viral instagram hesabından açıklama yaptı.

HAYATTA HER ŞEY VAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Nur Viral, instagram hesabından yaptığı paylaşımda RTÜK tarafından programın yayınının 3 gün süreyle durdurulduğu bilgisini paylaştı.

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Viral, programın yeni bölümünün 18 Ocak Cuma günü ekrana geleceğini belirtti.

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