Hayır demeyi öğrendi 4 ayda 16 kilo verdi

108 kilo ile Diyetisyen Ayda Erken’e başvuran Seda Gökmen, kısa bir sürede 92 kiloya düştü. Kilo verme süreci hakkında bilgi veren Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayda Erken, Seda Gökmen’in verdiği 16 kilonun 15’ini yağdan verdiğine dikkat çekti. Ayda Erken, Seda Gökmen ile uyguladıkları programı, “Özellikle yağdan kilo vermek çok önemlidir. İlk etapta istediğimiz; beslenmenin bir düzene oturmasıydı. Üç ana 3 ara öğün oluşturduk. Seda Hanım’ın tatlı sorunu da vardı. Tatlıyı yasaklamadık. Sadece bu tür yiyeceklerin hepsini bitirmek yerine tadına bakıp bırakmayı telkin ettik. Diyet yasak demek değildir. Az ve sık yiyerek her şeyden yemek temel prensiptir. Tüm besin gruplarından eşit ve dengeli almak önemli. Seda Hanım, besin grupları ve alternatiflerini öğrendi. Nasıl pişirmeli, hangi besin gruplarından ne kadar yemeli bunu öğrendi. Listeler üzerinden gitmiyoruz ve kalori takibi yapmıyoruz. Çünkü beslenme şekli hiçbir zaman aynı kalmaz. Kişinin boy ve kilosuna göre belirlenir. Daha sonra kilo verdikçe de beslenme oranları değiştirilir. Kişinin beden kitle endeksine göre alması gereken protein, karbonhidrat ve yağ oranları farklı oluyor ve beslenme de buna göre belirleniyor. Tabii ki spor da şart. Seda Hanım yoğun temposu sebebiyle yeteri kadar fırsat bulamasa da bir süre sonra direnç yaşayacak. Bu direnci de sporla kıracak. Seda Hanım şimdi yemenin değil yedirmenin keyfini yaşıyor. Tatlı mı yemek istedi 10 tane değil, 1 baklava yiyor. Bunun kafada oturması gerekiyor. Kişinin hayır diyebilmesi gerekiyor" diye anlattı.

Ramazan ayında da kilo vermeye devam etti Seda Gökmen ise, “Hep bir kilo alma verme sürecim vardı. İkinci hamileliğimde 104 kilo başlayıp, 120 kilo ile doğuma girdim. Benim için çok zor bir süreçti” dedi. 1,78 boyundaki Seda Gökmen, uzun boylu olduğu için kilosunu çok göstermediğini sandığını, ancak arkadaşlarından ve ailesinden son dönemlerde aldığı uyarılardaki haklılık payını artık görmezden gelemediğini belirtti. “Bir gün bir fotoğraf çektirdim. Orada kendimi bir kadın, bir anne gibi değil yusyuvarlak bir et yığını gibi hissettim. Dizlerim ile ilgili sağlık problemlerim de artınca benim artık acilen zayıflamam lazım dedim ve soluğu Ayda Hanım’ın yanında aldım” diye konuşan Gökmen, Ayda Erken’e Sevgililer Günü olan 14 Şubat’ta gittiğini ve kendi kendine verilecek en güzel armağanı verdiğini söyledi. Seda Gökmen, “O gün tam 108 kiloydum, şu an 92 kilodayım. Araya giren Ramazan ayı da kilo vermeme mani değildi. Ayda Hanım’ın telkinleri ile oruç tutarak da kilo vermeyi başardım” şeklinde konuştu "Kendime büyük kötülük yapmışım" Eski fotoğraflarına bakınca kendine çok büyük kötülük yaptığını düşündüğünü ifade eden Gökmen, “Bedenime iyi bakmadığım için kendime kızıyorum. Diz kapaklarımda oluşan ağrıların, iç organlarımdaki yağlanmanın tek sebebi aldığım kilolar. Keşke daha evvel hayatımla ilgili doğru kararı vermiş olsaydım ve beslenme stilimi düzene oturtsaydım. Benim bakmam gereken iki evladım var ve onların da annelerinin sağlıklı ve güçlü olmasına ihtiyaçları var. Mesleğim gereği de devamlı hareket halinde olmam, bedenimi aktif kullanmam gerekiyor. Şimdi kilo verdikçe kaybettiğim öz güvenim ve gücümü yeniden kazandım. İnsanın kendi bedeni ile bir kavgası olunca bunu dışarıdan fark edildiğini düşünüp kendinizi bazı şeylerden soyutlayabiliyorsunuz. Özellikle kilomun tavan yaptığı geçen yaz denize bile girmedim utancımdan "diye konuştu.