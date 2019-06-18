YEMEK

Hayır kaşık koymuyoruz! Tencerenin taşmasını önleyen en etkili yöntem

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.06.2019 10:22 | Son Güncelleme

Tencerede kaynayan yemeğin taşması oldukça sinir bozucudur, geriye bir dünya iş çıkarır. Ocak üzerinde kuruyan lekelerle uğraşmak kimse istemez. İşte sizler için bu sorunu kökten çözen bir yöntemle geliyoruz!

Hayır kaşık koymuyoruz! Tencerenin taşmasını önleyen en etkili yöntem

Tencerede kaynayan yemek ufak bir dikkatsizlik sonucu taşarak size zahmet çıkarabilir. Neyse ki bu sorunu ortadan kaldıracak çok kolay bir hile var.

Yemeğin taşmasını önlemek için genelde tahta kaşık yöntemi uygulanır. Ancak şimdi bahsedeceğimiz yöntem bu zamana kadar denediklerinizden çok daha etkili olacağı kesin.

Bunun için ihtiyacınız olan şey küçük bir parça tereyağı. Ne pişiriyorsanız pişirin, o esnada yemeğinizin içine bir parça tereyağı koyarsanız taşmanın önüne geçebilirsiniz. Bu sayede ocağınızı çok daha uzun süre temiz tutabilecek ve sıkıntılardan kurtulmuş olacaksınız. Ayrıca yemeğinize bir parça tereyağı eklemek lezzet noktasında da katkı sağlayabilir.

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