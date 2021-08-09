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Hayır Oluversin Gari filmi nerede çekildi? Hayır Oluversin Gari filminin oyuncuları kimdir?

09.08.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV ekranlarında seri olarak yayınlanan Oluversin Geri filmi, güldürmeye devam ediyor. Hayır Oluversin Gari filminde Güney ve Derya mutlu bir çiftti. Ancak mutlulukları bir noktada biter ve ayrılmaya karar verirler.

Hayır Oluversin Gari filmi nerede çekildi? Hayır Oluversin Gari filminin oyuncuları kimdir?

Çiftin ayrılık konuşmasını duyan Aliş, durumu yanlış anlayarak, köy meydanında davulla zurnayla ayrılık haberini duyurur. Hayır Oluversin Gari filminde Derya ile Güney’in ayrılığını duyan Sadri, olayı yanlış anlar. Hemen işe koyulan Sadri, Derya’ya talip olur. Birbirinden deneyimli isimlerin bir arada oynadığı Hayır Oluversin Gari filminin her serisi, izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor.

HAYIR OLUVERSİN GARİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapımcılığını Juli Sanat’ın, senaryosunu Cüneyt İnay’ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Hasan Doğan'ın üstlendiği, müziklerini Barış Aryay’ın bestelediği ve oyuncu kadrosunda Aslıhan Malbora, Birand Tunca, Tuğba Melis Türk’ün oynadığı “Hayır Oluversin Gari” filmi, FOX TV ekranlarında yayınlanan bir film serisidir.

Muğla’nın Milas ilçesinde çekilen film, Aşk Oluversin Gari, Sağlık Oluversin Gari, Artık Oluversin Gari, İki Gönül Bir Oluversin Gari, Olmaz Oluversin Gari ve Hayır Oluversin Gari, şeklinde çekildi.

HAYIR OLUVERSİN GARİ FİLMİNİN KONUSU

Tuğba Melis Türk, Birand Tunca ve Aslıhan Malbora gibi isimlerin oynadığı Hayır Oluversin Gari filminde Güney ve Derya, evli ve mutlu bir çifttir. Fakat evlilikleri bir yerde sona erer. Derya boşanmak isterken, boşanma dilekçesini hazırlayarak eşine götürür. Güney ise bu dilekçeyi imzalamak istemez.

Güney ve Derya arasında tartışma çıkar. Güney, babasının Derya için bıraktığı mektup ve çanta dolusu parayı verir. Derya daha da sinirlenerek, çantayı da mektubu da almadan evden çıkar.

Aliş ise Güney ve Derya’nın boşanma haberini köy meydanında duyurur. Davul zurna ile duyurduğundan dolayı Sadri yanlış anlar ve Derya’ya talip olur. Sadri, arazisinin sit alanı olmadığını öğrenince sevinir. Kendi otelini kendi yapacağını söyler. Bunun için para aramaya başlar ve tesadüfen Derya’dan çanta para olayını duyar, parayı alır.

Planlar yapan Aliş, Sadri ile yanlış anlaşılan diyaloglar neticesinde iyice gaza gelir ve Derya’yı istemek için kendisine dünürcü arar. Kimse kabul etmeyince mecburen Şişman Aliş’in dünürcüsü olur.

Sadri, parayı aldıktan sonra otelin projesini çizdirmeye başlar ve asker arkadaşını arar, asker arkadaşı ona şirketin başarılı mimarı Burak’ı tavsiye eder. O taraflarda tatilde olan Burak, tarihî alanları duyar duymaz atlayıp, köye gelir.

Hayır Oluversin Gari filmi nerede çekildi? Hayır Oluversin Gari filminin oyuncuları kimdir?

Seda da Güney ile Derya'nın ayrılmasını istediği için Güney’i kandırır. Derya en son boşanmaktan vazgeçeceğini söylemeye giderken, Güney’in dilekçeyi imzaladığını görür.

Güney otel olayına ve Burak ile ilgili nedenlerden ötürü Derya’yı kıskanmaya ve yanlış anlamaya başlamıştır. Seda, Burak'la plan yaparak, Derya ile konuşurken samimi fotolarını çeker ve Güney’e gösterir. Derya o arada ayrılma işinden pişman olmuştur. Sişman ile Aliş, Derya’yı isteme provası yapacakken, Şişman zorla Ayşe ile Aliş’i sözlendirir. Derya tam Güney’e gidip pişman olacağını söyleyecekken Güney boşanma dilekçesini imzalayıp Derya’ya uzatır…


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FOX Muğla
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