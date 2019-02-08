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Hayko Cepkin'den hayranlarını şaşırtan paylaşım!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 08.02.2019 00:34 | Son Güncelleme

Türk rock müziğinin sevilen ismi Hayko Cepkin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşkına uğrattı.

Hayko Cepkin'den hayranlarını şaşırtan paylaşım!

Makyajla kendini yaşlandıran Hayko Cepkin, yeni halinin fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

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Cepkin'in 'Ben ileri gittim sanırım' notuyla paylaştığı fotoğraflar kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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Hayko Cepkin'in en ince detayına kadar düşünülerek yaptırdığı bu makyajın nedeni ise henüz bilinmiyor.

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Bazı takipçiler, 'Acaba yeni klip mi çekecek?' diye sormaktan kendini alamadı.

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hayko cepkin instagram

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