Hayko Cepkin'den hayranlarını şaşırtan paylaşım!

Makyajla kendini yaşlandıran Hayko Cepkin, yeni halinin fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Cepkin'in 'Ben ileri gittim sanırım' notuyla paylaştığı fotoğraflar kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Hayko Cepkin'in en ince detayına kadar düşünülerek yaptırdığı bu makyajın nedeni ise henüz bilinmiyor.
Bazı takipçiler, 'Acaba yeni klip mi çekecek?' diye sormaktan kendini alamadı.
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