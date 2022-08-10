Hayranıyla evlendi! Nihat Doğan'ın düğününde tepki çeken görüntü

Ünlü türkücü Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile sessiz sedasız evlendi. Bebek bekledikleri iddia edilen çiftin bir de düğün görüntüsü ortaya çıktı.

Snob Magazin'in haberine göre; Nihat Doğan ve Arzu isimli hayranının düğün töreninde tepki çeken anlar yaşandı. Ünlü şarkıcı, sevdikleriyle halay çekerken, o esnada halay başındaki bir kişi de Doğan'ın kulağına bir şeyler söyledikten sonra kalabalığın arasına girerek bir çocuğun gözü önünde peş peşe havaya ateş ediyor.

Havaya ateş edildiği esnada halaydan çıkan bir kadının apar topar çocuğunu uzaklaştırdığı görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

3 AYLIK HAMİLE İDDİASI

Sevim Alan ile ilişkisini noktalayan Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile nikah masasına oturdu. Apar topar evlenen çiftten Arzu Hanım'ın 3 aylık hamile olduğu iddia edildi. Gizli kıyılan nikaha şahit olduğunu söyleyen müzisyen Erol Köse, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Nihat Doğan, İranlı Arzu ile evlendi. Gelinin 3 aylık hamile iddiası var bu da ayrı bir sevinç yarattı. Siyasete soyunan ve benim de yıllarca albüm yapıp meşhur ettiğim Nihat, çoğu okumuştan kültürlü bir adamdır. Umarım hızlıca baba olur" dedi.

