MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hayranıyla evlendi! Nihat Doğan'ın düğününde tepki çeken görüntü

Hayranıyla evlendi! Nihat Doğan'ın düğününde tepki çeken görüntü

10.08.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 aylık hamile olduğu iddia edilen İranlı hayranı ile nikah masasına oturan Nihat Doğan'ın düğününde çekildiği iddia edilen görüntüler tartışma yarattı. Görüntüde Nihat Doğan'ın halay çektiği sırada, bir kişinin etraftaki kalabalığa aldırış etmeden havaya ateş etmesi tepki çekti.

Ünlü türkücü Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile sessiz sedasız evlendi. Bebek bekledikleri iddia edilen çiftin bir de düğün görüntüsü ortaya çıktı.

nihat-dogan-1

Snob Magazin'in haberine göre; Nihat Doğan ve Arzu isimli hayranının düğün töreninde tepki çeken anlar yaşandı. Ünlü şarkıcı, sevdikleriyle halay çekerken, o esnada halay başındaki bir kişi de Doğan'ın kulağına bir şeyler söyledikten sonra kalabalığın arasına girerek bir çocuğun gözü önünde peş peşe havaya ateş ediyor.

hayraniyla-evlenen-nihat-dogan-in-dugununde-tepki-15158077_9297_m

Havaya ateş edildiği esnada halaydan çıkan bir kadının apar topar çocuğunu uzaklaştırdığı görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

Nihat Doğan sevgilisinden ayrılıp İranlı hayranı Arzu ile evlendi! Ünlü isimden hamilelik iddiasıNihat Doğan sevgilisinden ayrılıp İranlı hayranı Arzu ile evlendi! Ünlü isimden hamilelik iddiası

3 AYLIK HAMİLE İDDİASI

Sevim Alan ile ilişkisini noktalayan Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile nikah masasına oturdu. Apar topar evlenen çiftten Arzu Hanım'ın 3 aylık hamile olduğu iddia edildi. Gizli kıyılan nikaha şahit olduğunu söyleyen müzisyen Erol Köse, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Nihat Doğan, İranlı Arzu ile evlendi. Gelinin 3 aylık hamile iddiası var bu da ayrı bir sevinç yarattı. Siyasete soyunan ve benim de yıllarca albüm yapıp meşhur ettiğim Nihat, çoğu okumuştan kültürlü bir adamdır. Umarım hızlıca baba olur" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayranlarını ikiye bölmüştü! İrem Helvacıoğlu’ndan estetik açıklaması Hayranlarını ikiye bölmüştü! İrem Helvacıoğlu’ndan estetik açıklaması
Canlı yayında dekoltesinin azizliğine uğradı!Canlı yayında dekoltesinin azizliğine uğradı!
Murat Cemcir'e dost kazığı! Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi... Murat Cemcir'e dost kazığı! Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi...
Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

30 lirayı gören motorin fiyatına bir indirim daha geldi!

30 lirayı gören motorin fiyatına bir indirim daha geldi!

Mesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! 7-1'lik skor...

Mesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! 7-1'lik skor...

Yamaç paraşütüyle feci kaza! Okul müdürü hayatını kaybetti

Yamaç paraşütüyle feci kaza! Okul müdürü hayatını kaybetti

İmam Halil Konakcı bu kez dövmecileri hedef aldı!

İmam Halil Konakcı bu kez dövmecileri hedef aldı!

Lunapark faciası! Komiser yardımcısı hayatını kaybetti, polis eşi ve 2 kişi yaralandı

Lunapark faciası! Komiser yardımcısı hayatını kaybetti, polis eşi ve 2 kişi yaralandı

Trafik cezası alan herkesi ilgilendiriyor!

Trafik cezası alan herkesi ilgilendiriyor!

İlginizi Çekebilir

Türkiye ikinci sırada: Her 45 saniyede bir kişi ölüyor

Türkiye ikinci sırada: Her 45 saniyede bir kişi ölüyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Canan Karatay, çayın bilinmeyen zararını açıkladı! Çok üzüleceksiniz

Canan Karatay, çayın bilinmeyen zararını açıkladı! Çok üzüleceksiniz

14 yıl önce başvurusuna dönmemişlerdi! 'Küçük' bir intikam aldı

14 yıl önce başvurusuna dönmemişlerdi! 'Küçük' bir intikam aldı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.