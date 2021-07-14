Hayranları ne yapacağını şaşırdı! Son Yaz'ın yıldızı Alperen Duymaz'ı her yerde arıyorlar

Başarılı oyuncu ve model Alperen Duymaz, televizyon sektörüne adım atalı sadece altı yıl oldu. Kariyerine 2015'in star fabrikası dizisi "Tatlı Küçük Yalancılar" ile başlayan ünlü oyuncu, "Bodrum Masalı", "Çukur" ve "Çarpışma" gibi iddialı dizilerin kadrosunda yer aldı. "Zemheri" dizisiyle hak ettiği çıkışı yapacak gibi görünse de dizi beklenmedik bir şekilde erken final yaptı. Bu kez, "Son Yaz" dizisiyle şansını deneyen Alperen Duymaz, bu dizideki Akgün karakteri sayesinde olağanüstü bir başarı elde etti. Oyunculuk yeteneğini gözler önüne seren ünlü isim, hayran kitlesini de giderek büyütmeye başladı. Sosyal medyada çok aktif olmasıyla bilinen ve eğlenceli paylaşımlar yapan Alperen Duymaz'ın tam 2.5 milyon takipçisi var. Bugünlerde de çoğu takipçisi Alperen Duymaz'ın nerede olduğunu bulmaya çalışıyor.

Kayıp aranıyor

Son olarak 11 Haziran'da paylaşım yapan oyuncunun bir ayı aşkın süredir Instagram'a girmemesi hayranlarını telaşlandırdı. "Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz aranıyor!" ilanı hazırlayan takipçiler, ünlü oyuncuyu bulup fotoğraf çektirmeye çalışıyor. Şaka mı yoksa gerçek mi olduğu anlaşılamayan bu ilan, Alperen Duymaz'a tatilde de rahat olmayacağını gösteriyor.

