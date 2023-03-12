SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Hayranları şaşkına döndü! Fenerbahçe'nin eski yıldızı, milli takımı resmen bıraktı! Sebebi ise...

Hayranları şaşkına döndü! Fenerbahçe'nin eski yıldızı, milli takımı resmen bıraktı! Sebebi ise...

12.03.2023 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'ye 2017/18 sezonunun başında kiralanan Vincent Janssen, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Tottenham'a geri dönmüştü. Sarı - lacivertli takımdaki kariyerine iyi bir başlangıç yapan ancak yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan Hollandalı futbolcu, daha sonra Meksika'nın Monterrey takımına transfer olmuştu. Burada 3 yıl geçiren Janssen, son olarak Royal Antwerp'in yolunu tutmuştu. 28 yaşındaki yıldız, milli takımı bıraktığını açıkladı.

Hayranları şaşkına döndü! Fenerbahçe'nin eski yıldızı, milli takımı resmen bıraktı! Sebebi ise...

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu Vincent Janssen milli takım kariyerini sonlandırdı.

DLXDwPTW0AAbzqY

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Janssen'in Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası milli takım kariyerine son verdiği duyuruldu.

thumbs_b_c_cc65512499305f17b5a12bdefff817b4

Açıklamada, Hollanda'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 4 ve 27 Mart'ta Fransa ve Cebelitarık ile oynayacağı aday kadroya davet edilen Janssen'in, bırakma kararını kişisel sebepler ve futbolla dolu takvimi sebebiyle aldığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin 2017-18 sezonu başında İngiltere'nin Tottenham takımından kiraladığı Janssen, sarı-lacivertli formayla 18 karşılaşmada oynamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jesus'un 'Mayısta oradayım' sözleri olay olmuştu! Meğer gerçek bambaşkaymış...Jesus'un 'Mayısta oradayım' sözleri olay olmuştu! Meğer gerçek bambaşkaymış...
Fenerbahçe'de Jorge Jesus depremiFenerbahçe'de Jorge Jesus depremi
Torreira ile Devrim Özkan aşkı ayyuka çıktı!Torreira ile Devrim Özkan aşkı ayyuka çıktı!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe vincent janssen yaşında 10 sezon bıraktı hollandalı iyet da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

'Gereğini yaparız' dedi, o tarihi işaret etti

'Gereğini yaparız' dedi, o tarihi işaret etti

Hangi borçlar silinecek? İşte madde madde tüm detaylar...

Hangi borçlar silinecek? İşte madde madde tüm detaylar...

Deplasman dönüşü trafik kazası! İki futbolcunun durumu ağır

Deplasman dönüşü trafik kazası! İki futbolcunun durumu ağır

'Lafı gevelemeyelim' dedi, o sözleri paylaşım rekorları kırdı: Şampiyon belli, ikinci kim?

'Lafı gevelemeyelim' dedi, o sözleri paylaşım rekorları kırdı: Şampiyon belli, ikinci kim?

Yönetim şaştı kaldı! F.Bahçe'nin yıldızı: Alacaklarımı peşin verirseniz ayrılırım

Yönetim şaştı kaldı! F.Bahçe'nin yıldızı: Alacaklarımı peşin verirseniz ayrılırım

Jesus'un 'Mayısta oradayım' sözleri olay olmuştu! Meğer gerçek bambaşkaymış...

Jesus'un 'Mayısta oradayım' sözleri olay olmuştu! Meğer gerçek bambaşkaymış...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.