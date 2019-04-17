Hayranları Scarlett Johansson'ın boyunu duyunca...

Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, hayranlarıyla ilk karşılaşmasında aldığı en garip tepkiyi anlattı.

34 yaşındaki ABD’li yıldız, hayranlarının genelde kendisini ilk gördüklerinde, “Vay canına çok kısaymışsın” dediğini anlattı.

Johansson, hayranlarının, “Düşündüğümden kısa boyluymuşsun” dediklerinde aklından geçenin, “Vay canına, birine böyle bir şey nasıl söylenir!” cümlesi olduğunu açıkladı.

Johansson’ın boyu 1,60 metre.

Ünlü oyuncu, son olarak Avengers: Endgame filmiyle beyazperdede seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

