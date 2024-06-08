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Hayranları 'ses ver' kampanyası başlatmıştı... Şebnem Ferah uzun zaman sonra ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.06.2024 12:22
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Uzun süredir magazin gündeminden ve sahnelerden uzak olan Şebnem Ferah için hayranları harekete geçmiş ve 'ses ver' kampanyası başlatmıştı. Sağlık durumu da merak edilen Ferah uzun zaman sonra ortaya çıktı. Ferah'ın son görüntüsüne yorum yağdı...

Hayranları 'ses ver' kampanyası başlatmıştı... Şebnem Ferah uzun zaman sonra ortaya çıktı

Dillere pelesenk olan şarkıları, güçlü sesi ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şebnem Ferah tam 4 yıldır konser vermiyor.

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Çok uzun zamandır magazin gündeminden ve sahnelerden uzak olan Şebnem Ferah için hayranları 'ses ver' kampanyası bile başlatmıştı. Kampanyada, Ferah'a seslenilerek sağlık durumu hakkında açıklama yapması istendi ve dönüşünü heyecanla bekledikleri belirtildi.

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UZUN ZAMAN SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

Ünlü şarkıcı uzun zaman sonra ilk kez görüntüledi. Sağlık durumu hakkındaki sorulara 'Her şey gayet yolunda' diyen Ferah müjdeyi de verdi.

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Konserlerine neden ara verdiği sorulan Şebnem Ferah 'Biraz araya ihtiyacım oldu. Konserlerim olacak' dedi. Ferah'ın son görüntüsünü hayranlarını heyecanlandırdı.

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SON GÖRÜNTÜSÜNE YORUM YAĞDI

  1. Sayfa tarafından görüntülenen ünlü isme sosyal medyada; 'Bir gram makyaj yok gerçek güzellik', 'Çok özledik', 'Heyecanla bekliyoruz', 'Nasıl hoş, nasıl naif', 'Çok iyi görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.
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