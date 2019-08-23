Hayranlarından Neslihan Atagül'ü duygulandıran doğum günü hediyesi

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün doğum gününde, hayranları Tohum Otizm Vakfı’nın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü projeye bağışta bulundu.

Hayranlarının anlamlı jesti karşısında duygulanan Neslihan Atagül ise Instagram hesabından teşekkür mesajı paylaştı.

Atagül duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Öğrendiğimde çok neşelendiğim, duygulandığım ve memnun olduğum bir haberi sizlerle paylaşmak ve teşekkür etmek isterim. Bana doğum günü hediyesi olarak yapılan bağışlar ile Tohum Otizm Vakfı’nın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü projede tüm Türkiye çapında eğitim materyali ve donanım eksiği bulunan özel eğitim sınıflarından birinin donatılması için gereken miktar çok hızlı bir sürede toplanmış.

Neredeyse iki sınıf açılacak kadar bağış toplanmış sizlerin sayesinde. Ne güzel bir doğum günü hediyesi! Anlamı çok büyük. Devamının gelmesini ümid ederim... Teşekkür ederim... Gönlümüz, sevgimiz bir. İyi ki varsınız!"





