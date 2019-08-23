Mynet Trend

Hayranlarından Neslihan Atagül'ü duygulandıran doğum günü hediyesi

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 23.08.2019 00:54 | Son Güncelleme

Neslihan Atagül'e hayranları doğum günü sürprizi yaptı. Ünlü oyuncu ise sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayınlandı.

Hayranlarından Neslihan Atagül'ü duygulandıran doğum günü hediyesi

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün doğum gününde, hayranları Tohum Otizm Vakfı’nın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü projeye bağışta bulundu.

Hayranlarının anlamlı jesti karşısında duygulanan Neslihan Atagül ise Instagram hesabından teşekkür mesajı paylaştı.

Atagül duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Öğrendiğimde çok neşelendiğim, duygulandığım ve memnun olduğum bir haberi sizlerle paylaşmak ve teşekkür etmek isterim. Bana doğum günü hediyesi olarak yapılan bağışlar ile Tohum Otizm Vakfı’nın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü projede tüm Türkiye çapında eğitim materyali ve donanım eksiği bulunan özel eğitim sınıflarından birinin donatılması için gereken miktar çok hızlı bir sürede toplanmış.

Neredeyse iki sınıf açılacak kadar bağış toplanmış sizlerin sayesinde. Ne güzel bir doğum günü hediyesi! Anlamı çok büyük. Devamının gelmesini ümid ederim... Teşekkür ederim... Gönlümüz, sevgimiz bir. İyi ki varsınız!"

neslihan

Çocuklarının gözü önünde demir çubukla bayıltana kadar dövdüÇocuklarının gözü önünde demir çubukla bayıltana kadar dövdü
Nusret takipçilerini yıllar öncesine götürdü!Nusret takipçilerini yıllar öncesine götürdü!
Araları mı bozuk? 'Üzülerek söylüyorum ki...'Araları mı bozuk? 'Üzülerek söylüyorum ki...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
neslihan atagül tohum otizm vakfı

En Çok Okunan Trend Haberler

Fatih Portakal 'Sürprizlere hazır olun' diyerek duyurmuştu! Kanaldan izin çıkmadı

Fatih Portakal 'Sürprizlere hazır olun' diyerek duyurmuştu! Kanaldan izin çıkmadı

Çamaşır asarken dehşeti yaşadı! Çığlıklarını duyan koştu

Çamaşır asarken dehşeti yaşadı! Çığlıklarını duyan koştu

Kırmızı bültenle aranıyor! Interpol devrede

Kırmızı bültenle aranıyor! Interpol devrede

Her yeri istila ettiler! Sayıları her yıl artıyor: Taşınmak zorunda kaldı

Her yeri istila ettiler! Sayıları her yıl artıyor: Taşınmak zorunda kaldı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Yeni projesini duyurdu! 'Beni çekemeyen sanatçılar...'

Yeni projesini duyurdu! 'Beni çekemeyen sanatçılar...'

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ben Fero'ya kucak dansı! Olay oldu

Ben Fero'ya kucak dansı! Olay oldu

Kalça kısmını yırttığı eteğiyle dans etti

Kalça kısmını yırttığı eteğiyle dans etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nusret çıraklık fotoğrafını paylaştı!

Nusret takipçilerini yıllar öncesine götürdü!

Şükran Ovalı ile Caner Erkin kavga mı etti? Yanıt geldi

Araları mı bozuk? 'Üzülerek söylüyorum ki...'

Adriana Lima'dan orman yangınları için çağrı

Orman yangınları için çağrı! 'Kimse bir önlem almıyor'

Ayberk Koçar aşkı buldu! Beğeni yağdı

Aliye'nin Arda'sı büyüdü de aşık oldu!

Bergüzar Korel'den 'hamilelik' açıklaması!

Bergüzar Korel müjdeli haberi doğruladı!

Onur Büyüktopçu Damat Bayıldı ile şaşırtacak! Damat Bayıldı ne zaman başlıyor?

Onur Büyüktopçu yeni programıyla şaşırtacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.