Hayrete düşüren olay! Köpek balığını tekmeleyip yumrukladı

Turan Mahallesi açıklarında Nurban Reis adlı tekneyle avlanmak için Marmara Denizi’ne açılan balıkçıların ağlarına, yaklaşık 4 metre boyunda ve 700 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilen köpek balığı takıldı. Balıkçılar, ağlardan kurtardıkları köpek balığını yeniden denize bırakırken, içlerinden biri, hayvanı tekmeleyip, yumrukladı. O anlar bir balıkçı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İnternette paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Aralarında Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın (TUDAV) da yer aldığı çeşitli kişi ve kurumlar ‘hayvana şiddet’ uygulandığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayette bulundu. TUDAV’a gönderilen yazıda şikayetlerin iletildiği Tarım ve Orman Bakanlığı Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü köpek balığına şiddet uygulayan kişiyi tespit etti. Balıkıçıya 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca ‘idari yaptırım’ uygulandığı belirtildi.

NESLİ TEHLİKE ALTINDA

TUDAV tarafından yapılan açıklamada, 10 Eylül 2019 tarihinde avlanan, denize salınmadan önce tekme ve yumruklarla dövülen balığının nesli tehlike altındaki ‘Sapan köpek balığı’ olduğu belirtildi. Vakıf açıklamasında bu cezanın ‘İlk olduğu’ vurgulanırken şöyle denildi: