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Hayrete düşüren olay! Sokak kedisi terör estiriyor... "Hastanelik olduk"

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir sitede bekleyen sokak kedisi yanına kimseyi yaklaştırmıyor. Doğumdan sonra insanlara saldırmaya başlayan kedi yüzünden hastanelik olanlar bile var.

İlçenin Atatürk Mahallesi Zambak Sokağı'nda bulunan 3 bloklu bir sitede yaşayan sokak kedisi, yavrularının doğumunun ardından kendisini sevmeye çalışan vatandaşlara saldırmaya başladı. Sitenin hem maskotu hem de adeta nöbetçisi haline gelen sokak kedisi kimi zaman tanımadığı insanlara kimi zaman ise yavrularını ve onu sevmeye gelen vatandaşlara saldırıyor.
Sitenin bir sembolü haline gelerek vatandaşlarında beslediği kedinin yanından geçen vatandaşlar tedirginlikle geçiyor. Son olarak aynı sitede 4 kişiye saldırarak onları hastanelik eden ve site sakinleri tarafından 'psikopat kedi' olarak adlandırılan hayvan gündüz yavrularına, gece ise site için bekçilik yapıyor.

"BU KEDİ YÜZÜNDEN HASTANELİK OLDUK"

Son bir ayda yaşadıklarını anlatan site sakini Mustafa Oral, "Bu kedimiz site sakinlerine saldırıyor. Bundan bir, bir buçuk ay önce bu kedi yüzünden benimle beraber dört kişi hastanelik olduk. Kedi yüzünden dört komşumuzla beraber kuduz aşısı yaptırmak zorunda kaldık. Geçtiğimiz gece saat 12.00 civarı pekingese cinsi köpeğim var. Gece onu çişe götürdüm. Köpeğimi gezdirirken birden kabardı ve üzerimize saldırdı. Kendimi ve köpeğimi zor kurtardım. Tek saldırdığı da ben değilim, sitede bulunan üç komşumuza da saldırdı" dedi.

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"BU KEDİ PSİKOPATLIĞA BAŞLADI"

Kedinin saldırganlığının devam ettiğini söyleyen site sakini Oral, "Bu kedinin annelik güdüsünden olacak ki sanki yavrularını alacakmışız gibi zannediyor. Uzun zaman sonra yavruları büyüyünce bu sokak kedisi yine saldırmaya devam etti. Bu adeta sitemizde psikopatlığa başladı. Her akşam köpeğimi çişe götürdüğümde ben de korkuyorum bize bir şey olacak diye. Benim de hayvanım var. Ve hayvanları çok severim. Ancak bu kedi çok başka bir kedi. İnşallah bu kedimizin psikopatlığı biter ve biz de apartmana girerken rahat bir şekilde gireriz" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ordu Ünye kedi psikopat kedi

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
çoluk çocuğunu koruyor memleket sapık dolu ne yapsın
kim bilir hayvana ne yaptılar da hayvan bu şekilde tepki veriyot
Genlerinde aslan kanı var onun
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