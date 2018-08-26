Hayrettin Hacısalihoğlu: Burak Yılmaz konusunda bir gelişme yok

Hacısalihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2-2 berabere kaldıkları MKE Ankaragücü maçında rakibe karşı üstün oynadıklarını belirtti.

Oyunun kontrolünü ellerinde bulundurduklarını ancak bir hata, şanssızlık ve tesadüflerin maçın neticesini etkileyebildiğini ifade eden Hacısalihoğlu, "Çok rahat kazanmamız gereken maçta maalesef 2 puan kaybettik. Çok iyi oynamasak da şurası bir gerçek ki Ankaragücü'nden çok daha iyi oynadık ancak sonuçta goller yediğimize göre hatalar, ihmaller, şanssızlıklar da vardır. Yani atamadıklarımız da yediklerimiz de ortada." dedi.

Hacısalihoğlu, uzatma dakikalarında yedikleri gol öncesi aleyhlerine olan faul kararına ilişkin şunları kaydetti:

"Maalesef bu hakemle (Mete Kalkavan) bizim yıldızlarımız hiç uyuşmuyor. Hep şanssızlıklar, tesadüfler, aksilikler onun yönettiği maçlarda aleyhimize oluyor. Hakemlerle ilgili çok bir şey demek istemiyoruz ama 'Hep isabet edene hiç tesadüf denir mi.' sözünü de unutmamak gerekir. Sanırım o da onu atayanlar da kendisiyle ilgili bir değerlendirme yapacaktır."