Hayrettin Hacısalihoğlu :Galatasaray camiasından özür dileriz

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında dün Galatasaray'a karşı aldıkları galibiyetin sıradan bir hadise olmadığını söyledi.

Hacısalihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray karşısında kötü oynayan futbolcuları bulunmadığını belirterek, "Oyun anlayışıyla, taktiğiyle, bütünüyle takım başarılıydı. Ünal Karaman hocamız, o gün için sakat olmayan ve en iyilerden oluşan bir kadro kurdu ve bunları da iyi yönetti. Taraftarı sevindiren, camiayı mutlu eden, bugün için büyük ihtiyaç olan bir galibiyet elde ettik" dedi.

"Kazanırken, eksiklerimizi ve yanlışlarımızı da görmemiz lazım." ifadelerini kullanan Hacısalihoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yoksa bu sonuçlar sadece günlük sevinçlere vesile olur. Bilmeliyiz ki bugün yine bizim eksiklerimiz var, yine yanlışlarımız var. Sadece takım için değil, tüm camia için söylüyorum. Bunları düzenlememiz, geliştirmemiz lazım. Bir galibiyetle her şey düzelmiyor. Önümüzde 30 maç daha var. Daha da önemlisi, kulübün zorlukları, eksikleri var. Bu arada, insanları eleştirirken yapılan haksızlıkları gözden geçirmemiz lazım. Kullandığımız ifadeleri, spor üslubuna uygun hale dönüştürmemiz lazım. Trabzonpor'un 4-0'lık Galalatasaray galibiyeti, sıradan bir hadise değil. Bundan istifade etmeyi becerebilirsek, o zaman Trabzonspor'a kazanımlar sağlamış oluruz. En azından camia içi birliği, düzeni, huzuru, hoşgörüyü sağlayabilsek bile yeter. Trabzonspor için asıl büyük kazanım, o zaman sağlanmış olur."