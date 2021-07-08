Hayrettin Karagöz, Acun Ilıcalı'nın Survivor'daki favorisini açıkladı

Survivor yarışmasında yarışan ve yakın zamanda Ara Sıra adlı bir şarkı yayınlayan oyuncu ve komedyen Hayrettin Karaoğuz, YouTube'de yayınlanan Cadde Sohbetleri adlı programına konuk oldu.

Yarışmaya yönelik açıklamalarda bulunan Karaoğuz, Acun Ilıcalı'nın favorisi olan yarışmacıyı da açıkladı.

Sunucu Melis Baştuğ'un, 'Poyraz'ın, Berkay'ı da harcadığını düşünüyorum, yoksa Berkay final koltuğuna kadar giderdi' sözleri üzerine konuşan Karaoğuz, 'Berkay orada kendi bacağına sıktı. Hatta Acun Ağabey'in favorisi de Berkay'dı. Ofisine gittiğimizde bize sormuştu. 'Benim favorim Berkay' demişti. Berkay'ın gitmesinden 4-5 hafta önce bize söylemişti' dedi.



