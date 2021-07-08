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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu itiraf etti: Biraları çantamıza atıp...

08.07.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'de en çok dikkat çeken isimlerin başında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan itiraflarıyla sosyal medyada çok konuşuldu. İkili biraları çantalarına atarak yarışmaya gittiklerini ve yakalandıklarını itiraf etti.

Sezon başından bu yana gönüllüler takımının en iyi kadın yarışmacılarından biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, son olarak annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun açıklamalarıyla gündemden düşmemişti. Survivor 2021'de gündemden düşmeyen yarışmacılardan Aleyna Kalaycıoğlu yeni açıklamasıyla dikkat çekti.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'daki yakın arkadaşı Aleyna Çalışkan'la canlı yayın yaptı.

Yarışmanın ilk aylarında yarışma kurallarını ihlal edecek şekilde gizlice yiyecek ve içecek temin etmeleri sebebiyle ceza alan birçok yarışmacı içerisinde yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ile Aleyna Çalışkan temin ettikleri şeyin bira olduğunu açıkladı.

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İkili açlık hâliyle o anda ellerine ne geçse alabileceklerini ifade ettiler.

ACUN ILICALI ÇOK KIZMIŞTI

Acun Ilıcalı o dönem yarışmacılara şu sözlerle tepki göstermişti:

Ummadığımız ve üzüldüğümüz bir gelişme oldu. Eşitlik ilkesinin bozulduğunu ve tahmin etmediğimiz gelişmeler olduğunu öğrendik. Survivor birinci planda yarışmacılara duyduğumuz güven üzerine kurulu. Biz polis dedektifi gibi yarışmacılarımızın peşine düşmüyoruz. Ancak kurallarımız var ve bunların bazı yarışmacılar tarafından delindiğini gördük. Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan yarışma kuralları dışında bazı maddeler temin ettiler. Bunları da sakladılar.


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Anahtar Kelimeler:
survivor
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