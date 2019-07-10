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Hayri Kozak'tan ultrAslan grubuna tepki

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SPOR  | 10.07.2019 17:49 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın taraftar gruplarından ultrAslan yaptığı açıklamada, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına yapılan itirazın yarın görüşüleceği duruşmaya gitme kararı aldı. Bu açıklamaya tepki gösteren Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak, ' Burası dağ başı değil, Galatasaray. Kim oluyor bunlar? Sıkıysa gelin. Ben gidiyorum. Öldürün lan beni. Bu nasıl iştir' sözleriyle tepki gösterdi.

Hayri Kozak'tan ultrAslan grubuna tepki

Taraftar grubunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "11 Temmuz'da Galatasaray'ı esir almaya çalışan bu köhne zihniyete karşı Galatasaray'ın yanında olduğumuzu ve kulübü bu kafatasçılara bırakmayacağımızı göstermek için Çağlayan Adliyesi önünde saat 10.30'da buluşuyoruz." denildi.

ultrAslan'ın açıklamasını kürsüden dile getiren Hayri Kozak, şunları kaydetti:

"Merak ediyorum. Ben yarın oraya gidiyorum. Buradaki taraftarlar oraya gelecek mi, gelmeyecek mi göreceğiz. Hadi bakalım. Sıkıysa gelin. Bu konuyla doğrudan ilgili arkadaşlara söylüyorum. Ayaklarını denk alsınlar. Orada bir gün birine dayak atarlar ama bu camiayı onlara bırakmayız. Aklımızı başımıza alalım. Muhataplarımızı iyi tanıyalım. Burası dağ başı değil, Galatasaray. Kim oluyor bunlar? Sıkıysa gelin. Ben gidiyorum. Öldürün lan beni. Bu nasıl iştir. Bunu gönderenlerin içinde beni çok iyi tanıyan yüzlerce kişi var. Onların çok sorunlu günlerinde onlarla sonuna kadar beraber olmuş insanım. Büyüklerine sorsunlar, benim kim olduğumu anlarlar. Herhangi bir konu olursa doğrudan onlar sorumludur." (AA)

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galatasaray divan kurulu

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