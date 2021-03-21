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Hayriye ve Zehra'nın Avrupa Kupası hazırlıkları

21.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de yaşayan milli kick boksçular 23 yaşındaki Hayriye Türksoy Hançer ve 22 yaşındaki Zehra Yılmaz, 08-11 Nisan 2021 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası için hazırlıklarına devam ediyor.

Hayriye ve Zehra'nın Avrupa Kupası hazırlıkları

6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası, 08-11 Nisan 2021 tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılacak.

Şampiyonaya katılacak milli sporcular Hayriye Türksoy Hançer ve Zehra Yılmaz müsabakalarda derece alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Genç sporcular milli takım antrenörü Esat Kaya yönetiminde halterle güçlendirme ve masa tenisi ile refleks-koordinasyon çalışması yaptı.

Sporculardan Hayriye Türksoy Hançer'in kariyerinde 1 dünya şampiyonluğu, 1 dünya ikinciliği, 1 Avrupa Kupası birinciliği, 1 dünya üçüncülüğü, 4 kick boks Avrupa Kupası şampiyonluğu ve 1 wushu Balkan şampiyonluğu bulunuyor. Zehra Yılmaz ise Avrupa Kupası'nda ve Uluslararası Kickboks Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.

"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"

Çalışmaları hakkında bilgi veren Hayriye Türksoy Hançer, "Kayseri Spor AŞ'de hem kick boks antrenörü hem de kick boks sporcusuyum. Önümüzdeki ay yapılacak olan 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'na hazırlanıyorum. Bu müsabakalar için 1 aylık hazırlık programı belirledik. Pandemi nedeniyle rutin antrenman yapıyorduk ama müsabaka tarihinin açıklanmasıyla antrenmanlarımızın dozunu artırdık. İki hafta güçlendirme antrenmanları kapsamında halter ve boks çalışması yaptık. Şimdi ise sabahları masa tenisi, akşamları kick boks antrenmanı yapıyoruz. Bu turnuvalarda toplam puana göre milli takıma seçileceğiz. En yüksek puan alan milli takıma seçilecek ve bu aşamada Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak. Dünya Şampiyonası'na gitmek için daha fazla çalışacağız. Milli takıma kalarak Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek için antrenörümüz Esat Kaya ile çalışıyoruz" diye konuştu.

Dokuz yıldır kick boks yaptığını aktaran Zehra Yılmaz ise "Şu an hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İnşallah Kick Boks Avrupa Kupası'nda birinci olup ülkemizi Dünya Şampiyonası'nda temsil edeceğim" dedi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Bölge Antrenörü ve Kick Boks Milli Takım Antrenörü Esat Kaya da, "Sporcularımız Hayriye ve Zehra'nın gidecekleri müsabaka için güçlendirme çalışması olarak halter branşından destek aldık. Göz refleksi ve koordinasyon için masa tenisinden destek aldık. Antalya Kemer'de yapılacak olan 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda topladığımız puanla Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Türkiye Zehra Yılmaz
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