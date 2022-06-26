Hayvanat bahçesinde oral seks skandalı! Goriller çocukların gözleri önünde ilişkiye girdiler

New York'taki bir hayvanat bahçesinde ziyaret saatleri içinde iki goril cinsel birliktelik yaşamaya başlayınca garip anlar yaşandı. Goriller birden oral seks yapınca bazı ebeveynler telaşla çocuklarını oradan uzaklaştırdı ve duruma öfkelendiler. Ancak bazı hayvan dostları ise durumu savundu ve bunun harika bir öğrenme fırsatı bile olabileceğini söylediler.

PANİKLEDİLER

İki goril başlangıçta sevimli bir kucaklaşma halindeydiler ancak erkek goril dişi gorili tutup cinsel organına yönlendirince olanlar oldu. Oral seks yapmaya başlayan ikili ebeveynlerin paniklemesine sebep oldu. Çocuklarını bakmamaları ve uzaklaşmaları konusunda uyardılar. Ancak hayvan dostları durumun normal olduğunu savundu.

TARTIŞMA YARATTI

Geçen yıl yaşanan bu olay bir tartışma konusu olarak tekrar gündeme geldi. Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda kullanıcılar ikiye ayrıldı. Bazıları durumu normal karşılarken bazıları da bunun yaşanmaması gerektiğini savundu. Kimileri bu anı mahremiyet ihlali olarak nitelendirdi. Kimileri ise vahşi doğada olması gereken vahşi hayvanların insan eğlencesi için sınırlandırılmamış olduğunu savundu ve hayvanat bahçelerini eleştirdiler.



