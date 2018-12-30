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Hayvanlara yem götürüyordu, karşısına çıktı! İşte o anlar

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 30.12.2018 11:59 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Karlı köyünde yaşayan Nuri Kartal isimli vatandaş, hayvanlarına yem götürdüğü sırada kurtla karşılaştığı anı cep telefonuna kaydetti.

Hayvanlara yem götürüyordu, karşısına çıktı! İşte o anlar

Yüksekova ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Karlı köyünde ikamet eden Nuri Kartal, kurtla karşılaştığı anı cep telefonuna kaydetti. Kartal, "Her sene olduğu gibi bu senede kar yağışının ardından aç kalan kurtlar, yerleşim merkezlerine geliyor. Normalde biz kurtlara, ayılara çok sık rastlarız ama bu sefer olmadığı bir anda çıkması bizi korkuttu. Kurtlar aç olmasa şehre ya da köy meydanına gelmezler. Belli ki aç kalmışlar. Ben de tam hayvanlarıma ot götürmeye çalışırken önüme çıktı. Allah’tan elimde sopam vardı. Çok korkmuştum ama tüm cesaretimi toplayarak bana saldırmadan ben kartopu ve sopamla kovaladım ve o anı cep telefonuma kaydettim” dedi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova Kürt

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