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Hayvanların komik hallerini gerçeğe dönüştürdü! Bakın nasıl

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 17.05.2019 15:47 | Son Güncelleme

Japon sanatçı Meetissai, internette gördüğü komik hayvan caps'lerini gerçek hayatta nasıl durduğunu gözler önüne seriyor. İşte 3 boyutlu yazıcıyla yapılan birbirinden komik fotoğrafların, bir kareden ibaret değil de gözle görülür, elle tutulur hali...

Hayvanların komik hallerini gerçeğe dönüştürdü! Bakın nasıl

Japon sanatçı Meetissai internette görüp, kahkaha bastığımız hayvan figürlerini 3 boyutlu hale getiriyor.

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Hayvan figürü konusunda alanında uzmanlaşmış olan Meetissai, heykeltıraş tekniği ile daha önce mutlaka internet ortamında gördüğünüz viral hayvan fotoğraflarını 3 boyutlu formunda hayata geçiriyor. Sanatçı bu projesine, hayvanlarla ilgili genellikle esprili ve yaratıcı bir biçimde değiştirilerek, internet üzerinden yayılmış fotoğraflara bakıp, onların gerçek hayatta nasıl durduğunu merak ederek başladı. Daha sonra evde denemelere başladı.

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Ortaya çıkan objeler o kadar iyi oldu ki Meetissai'nin yaratıcılığı ve güçlü hayal gücü sayesinde hayat bulan objeler şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başladı.

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PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Bazı anlar vardır gerçekten anlamsızdır!Bazı anlar vardır gerçekten anlamsızdır!
Bu fotoğrafın hikayesine kalp dayanmaz! Ölmeden sadece...Bu fotoğrafın hikayesine kalp dayanmaz! Ölmeden sadece...
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Anahtar Kelimeler:
Meetissai 3D baskı

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