Hayvanların komik hallerini gerçeğe dönüştürdü! Bakın nasıl

Japon sanatçı Meetissai internette görüp, kahkaha bastığımız hayvan figürlerini 3 boyutlu hale getiriyor.

Hayvan figürü konusunda alanında uzmanlaşmış olan Meetissai, heykeltıraş tekniği ile daha önce mutlaka internet ortamında gördüğünüz viral hayvan fotoğraflarını 3 boyutlu formunda hayata geçiriyor. Sanatçı bu projesine, hayvanlarla ilgili genellikle esprili ve yaratıcı bir biçimde değiştirilerek, internet üzerinden yayılmış fotoğraflara bakıp, onların gerçek hayatta nasıl durduğunu merak ederek başladı. Daha sonra evde denemelere başladı.

Ortaya çıkan objeler o kadar iyi oldu ki Meetissai'nin yaratıcılığı ve güçlü hayal gücü sayesinde hayat bulan objeler şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başladı.





