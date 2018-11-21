Hayvansal gıdalarda yapılan bu hilelere dikkat!

Yüksek miktarda yağ içeren kıymaya karaciğer ve dalak katılıp renginin koyulaştırıldığını söyleyen Prof. Dr. Özer Ergün, bu gıda hilelerinin sadece kırmızı ette değil diğer süt ürünlerinde de uygulandığını söyledi. Örneğin; son kullanma tarihi geçmeye yakın olan kaşar peynirlerinin toplanıp tekrardan yoğrulup satışa sunuluyor.

Doktor Ergün, hayvanların tedavisi sürecinde kullanılan antibiyotik kalıntılarının ve ilaçların sakatatlarda ( karaciğer ve böbrek) birikim yapabileceğini söyledi. Bu kimyasal kalıntılar ise insan sağlığını tehlikeye atabilecek etkilere sahip...

Kıymaya katılan sakatatlar, hayvan tedavisinde kullanılan ilaçların bazı organlarda birikmesi sağlığınzı etkileyeceği için bazı önlemler almakta fayda var. Bunun için; aldığınız gıdaları iyi pişirmeli, doğru bir şekilde muhafaza etmelisiniz. Aynı zamanda hayvansal ürünler alırken ucuza kaçmamalısınız. Güvenilir kasap ve marketlerden gıdaları almalı, kıymayı taze bir şekilde çektirmelisiniz.

Gıda maddeleri iyi bir şekilde pişirildiğinde zoonozdan kuranabildiğimizi söyleyen Ergün, ancak kimyasal madde kalıntılarından ne yazık ki kurtulamadığımızı belirtti.