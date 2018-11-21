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Hayvansal gıdalarda yapılan bu hilelere dikkat!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.11.2018 15:21 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Özer Ergün hayvansal kökenli gıdaların tüketiminde titiz davranmamız gerektiğini söyledi ve bu gıda maddelerinde birçok hile yapıldığını vurguladı. Faydalarının yanı sıra bu gıdaların risk taşıdığını da belirten Prof. Dr. Ergün, ciddi sağlık problemi yaşamamız için bazı noktalarda bizleri uyardı.

Hayvansal gıdalarda yapılan bu hilelere dikkat!

Yüksek miktarda yağ içeren kıymaya karaciğer ve dalak katılıp renginin koyulaştırıldığını söyleyen Prof. Dr. Özer Ergün, bu gıda hilelerinin sadece kırmızı ette değil diğer süt ürünlerinde de uygulandığını söyledi. Örneğin; son kullanma tarihi geçmeye yakın olan kaşar peynirlerinin toplanıp tekrardan yoğrulup satışa sunuluyor.

kıyma

Doktor Ergün, hayvanların tedavisi sürecinde kullanılan antibiyotik kalıntılarının ve ilaçların sakatatlarda ( karaciğer ve böbrek) birikim yapabileceğini söyledi. Bu kimyasal kalıntılar ise insan sağlığını tehlikeye atabilecek etkilere sahip...

tavuk

Kıymaya katılan sakatatlar, hayvan tedavisinde kullanılan ilaçların bazı organlarda birikmesi sağlığınzı etkileyeceği için bazı önlemler almakta fayda var. Bunun için; aldığınız gıdaları iyi pişirmeli, doğru bir şekilde muhafaza etmelisiniz. Aynı zamanda hayvansal ürünler alırken ucuza kaçmamalısınız. Güvenilir kasap ve marketlerden gıdaları almalı, kıymayı taze bir şekilde çektirmelisiniz.

ciğer

Gıda maddeleri iyi bir şekilde pişirildiğinde zoonozdan kuranabildiğimizi söyleyen Ergün, ancak kimyasal madde kalıntılarından ne yazık ki kurtulamadığımızı belirtti.

Taze kaşarda yapılan hileler

kaşar

Kaşar peynirini daha sarı bir renge dönüştürmek için içerisine renk maddeleri katıldığını söyleyen Doktor Ergün, aynı zamanda son kullanma tarihi yaklaşan kaşar peynirlerinin tekrardan yoğurularak piyasaya sürüldüğünü belirtti.

Çiğ süt ürünlerinde ise süte su katıldığını belirten Ergün, aynı zamanda birçok koruyucu maddenin de eklenerek son kullanma tarihlerinin uzatıldığının altını çizdi. Satın alma konusunda tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Özer Ergün, “Et ürünlerinde kıymaya çok dikkat edilmeli. Çünkü kıymanın yüzeyi genişlediği için çok çabuk bozulabiliyor. Kıymanın dört derecede dayanma süresi en fazla bir gündür. O nedenle kıyma ve kıymalı ürünlere dikkat edilmeli.

kaymak

Süt ve süt ürünlerinde ise taze peynir, pastörize edilmemiş sütten yapılmış tereyağı, kaymak, dondurma ve peynir çeşitleri hayvanlardan bulaşan hastalıklar yönünden tehlike arz ediyor. Bunun dışında tüketici gıda maddelerini satın alırken, ürünün zoonozlu olup olmadığını anlayamaz. Bunun için bilinen marketlerden bilinen markaları seçerek alışveriş yapmak ve ürünün ne zaman üretildiğine, paketleme ve son kullanma tarihlerine çok dikkat etmek gerekir." şeklinde konuştu.

Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri kanatlı ve kanatlı ürünlerinde bulunan kimyasal kalıntılar, insan sağlığı için önemli sorunlara yol açabiliyor.

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