Hazal Kaya, Ali Atay'ın doğum gününü romantik sözlerle kutladı!

2019'da nikah masasına oturan Ali Atay-Hazal Kaya çifti, aynı sene kasım ayında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına almıştı. Mutlu aile pozlarını zaman zaman Instagram hesabından yayınlayan Kaya'dan yeni paylaşım geldi.

Hazal Kaya eşi Ali Atay'ın doğum gününü Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Oğlu Fikret Ali'yle birlikte Ali Atay'ın fotoğrafını paylaşan güzel yıldız altına şu satırları yazdı:

“İyi ki doğdun hayatımın aşkı... Gülüşünü sevdiğim... Birlikte huzurla kutladığımız nice yılların olsun! İyi ki bizimsin"





