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Hazal Kaya'dan açıklama! "Yanlış anlaşıldı"

09.12.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Ali Atay'ın "Çok mutluyum lan" yazılı paylaşımından dolayı ikinci kez hamile olduğu ileri sürülen oyuncu Hazal Kaya açıklama yaptı.

Hazal Kaya'dan açıklama! "Yanlış anlaşıldı"

Son olarak Misafir dizisinde rol alan Hazal Kaya, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile nikah masasına oturdu. Çift, aynı yıl ilk bebeklerini de kucağına aldı. Kaya'nın şimdilerde ikinci kez hamile olduğu ileri sürüldü. Kaya2dan kısa sürede gündem olan iddiaya yanıt gecikmedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına özel açıklama yapan Hazal Kaya, hamilelik iddiasını yalanladı.

Hazal Kaya ve Ali Atay cephesinde flaş gelişme! Hamile mi?Hazal Kaya ve Ali Atay cephesinde flaş gelişme! Hamile mi?

Ali Atay'ın paylaşımının yanlış anlaşıldığını söyleyen Kaya, "İddialar doğru değil, Ali'nin attığı tweet yanlış anlaşıldı. İşle ilgili bir gelişme sebebiyle o tweet'i attı" şeklinde konuştu.


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Ali Atay Hazal Kaya
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