Hazal Kaya'dan açıklama! "Yanlış anlaşıldı"

Son olarak Misafir dizisinde rol alan Hazal Kaya, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile nikah masasına oturdu. Çift, aynı yıl ilk bebeklerini de kucağına aldı. Kaya'nın şimdilerde ikinci kez hamile olduğu ileri sürüldü. Kaya2dan kısa sürede gündem olan iddiaya yanıt gecikmedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına özel açıklama yapan Hazal Kaya, hamilelik iddiasını yalanladı.

Ali Atay'ın paylaşımının yanlış anlaşıldığını söyleyen Kaya, "İddialar doğru değil, Ali'nin attığı tweet yanlış anlaşıldı. İşle ilgili bir gelişme sebebiyle o tweet'i attı" şeklinde konuştu.



