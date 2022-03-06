Hazal Kaya'dan Ahmet Hakan'a Pera Palas’ta Gece Yarısı yanıtı: Haddiniz değil!

Ahmet Hakan "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi' başlığıyla yazı yazınca gündem oldu. Hakan'ın yazısındaki 'nefret' ifadesi ise sosyal medyada tepki topladı.

Hakan köşesinde "Çok aşırı bir zorlamayla doğal olmaya çalışıyor. Büyük oynayarak iyi oyuncu olacağını sanıyor. Gözlerine ve yüzüne ifade yüklemesini bilmiyor. Sahne ne olursa olsun hep şımarık kız çocuğu modunda. Hiç bitmeyen, hiç tükenmeyen bir yapmacılık var oyunculuğunda" ifadelerini kullandı.

"100 YIL ÖNCESİNE GİDEN BİR KADIN DOĞAL OLABİLİR?"

Hazal Kaya da konuyla ilgili suskunluğunu bozdu. Ünlü oyuncu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Zamanda yolculuk yapıp, 100 yıl öncesine giden bir kadın nasıl doğal olabilir? Böyle bir kurguyu canlandıran bir oyuncu nasıl hayatın olağan akışındaymış gibi gündelik oynayabilir? Bu 100 yıldaki kazanımlarla kimsesiz, tek başına ayakta durmuş bir kadın geçmişte yabancılık çekmeden nasıl var olabilir?

"VARLIĞIMA NEFRET İÇERİKLİ YORUMLAR YAPAMAZSINIZ"

Portakalın yuvarlanışını izlediğimiz bir senaryosu yok 'Pera Palas'ın... Organik değil, fantastik bir kurgusu var. Ben de performansımı bu detayları dikkate alarak inşa ettim. Beğenmemiş olabilirsiniz. Bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız! Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yeri gelince nasıl sustuklarını bildiklerimiz hiç yapamaz! Haddiniz değil!"



