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Hazal Kaya'dan Şehrazat'a tepki geldi!

02.08.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söz yazarı ve şarkıcı Şehrazat, Türkiye'nin dünyadan yardım istemesine tepki göstermesine Hazal Kaya karşı çıktı.

Hazal Kaya'dan Şehrazat'a tepki geldi!

Türkiye'de "Help Turkey" başlığıyla yayınlanan yabancı bir metin ile sosyal medya kullanıcıları dünyaya yardım çağrısında bulundu. Şehrazat, "Ülkem, vatanım bu acziyete düşecek ülke değildir. Onun için o yardımları paylaşmayacağım" diyerek bu paylaşımı reddetti.

Şehrazat'ın bu sözlerine Hazal Kaya'dan tepki geldi. Kaya paylaşımında "Cayır cayır yanan canları izlemek gitsin zorunuza…Bir ağaç, bir köy, bir hayvan daha kurtulsun da kim ne derse desin bizim için. Ne tuhaf dertler var ya..." ifadelerini kullandı.

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Hazal Kaya
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