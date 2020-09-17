Hazal Kaya'dan Selin Ciğerci paylaşımı! 'Trans hakları insan haklarıdır'

Eski manken Deniz Akkaya sunuculuğunu yaptığı programda çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde eltisi diye tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını söyledi. Bunun üzerine canlı yayına bağlanan Ciğerci ile Akkaya arasında kavga çıktı. "Senin çocuğun olmaz" sözünü duyan Ciğerci, "Sana ne" diyerek tepki gösterdi.

Cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci'ye bir destek de Hazal Kaya'dan geldi.

Hazal Kaya, Deniz Akkaya’nın ‘anne olamazsın’ dediği Selin Ciğerci’ye destek verdi ve şu sözleri paylaştı: “Sizin gibi aşka sahip çıkan, tek derdi bir bebeği bütün varlığıyla sevmek olan insanlar, anne baba olmak için hiçbir norma sığmak zorunda değiller. Trans hakları insan haklarıdır.”