Hazal Kaya'nın hamilelik pozunda ayakkabıları olay oldu

Kaya, oğlunun odasının hazırlığında emeği geçenleri es geçmeyerek duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Çook sevdiklerim tarafından sarıp sarmalanmak hamilelik sürecine dair en sevdiğim şeylerden biri oldu valla, yalan yok, çok şanslı hissediyorum kendimi. Düğünden sonra ben bebek istiyorum diye çıldırırken, @tuvana_buyukcinar‘la hayaller kurduk hep, bebek odasını da birlikte yapacaktık. Çok şükür o hayal beklemediğimiz bir hızla gerçek oldu. Sayesinde iki müthiş kadınla daha tanıştım @alarakocibey @eminekutuk, anında hayallerimize her şeyleriyle ortak oldular. Caaanım @threemoms, gözünüze, zevkinize, emeğinize, ruhunuza sağlık, ne kadar teşekkür etsem az. Sizi çook fazla seviyorum!! Hep birlikte gerçekleştireceğimiz nice hayallere..."

