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Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un yeni dizisi Misafir'in yayın tarihi belli oldu! İşte Misafir dizisi 1. bölüm fragmanı

20.10.2021 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin yeni dizisi Misafir'den ilk fragman yayınlandı. Japonya'da ses getiren Oasis dizisinden uyarlaması olan Misafir dizisinde başrolleri Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay paylaşıyor. Misafir dizisinde travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesi anlatılacak. Misafir dizisinin yayın tarihi de Fox TV tarafından açıklandı.

FOX’un yeni dizisi Misafir'de Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay’ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi isimler de yer alıyor. Misafir dizisi 1. bölümüyle 4 Kasım Perşembe akşamı seyirci karşısına çıkacak.

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Dizide; Hazal Kaya “Gece”, Buğra Gülsoy “Erdem” ve Ozan Dolunay “Giray” karakterine hayat verecek.

Hazal Kaya, Buğra Gülsoy, Bülent Şakrak ve Ozan Dolunay

Yapımını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras’ın uyarladığı, travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesi olan Misafir dizisi 4 Kasım Perşembe akşamı 1. bölümüyle ekrana gelecek.
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Buğra Gülsoy Hazal Kaya Mehmet Ozan Dolunay
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