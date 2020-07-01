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Hazal Subaşı kimdir? Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı tatil fotoğraflarıyla gündem oldu! Hazal Subaşı kaç yaşında ve nereli?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 02:58 | Son Güncelleme

Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu rol aldıkları Çukur dizisinin yeni sezon çekimleri öncesinde Bodrum'ta tatil yapıyor. Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı ile Aliço'yu canlandıran Rıza Kocaoğlu'nun Bodrum tatilindeki görüntüleri magazin gündemine düştü. Hazal Subaşı'nın kim olduğu ise bu haberlerin ardından araştırılmaya başlandı. Peki Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Hazal Subaşı hakkında merak edilenler ve hayat hikayesi.

Hazal Subaşı kimdir? Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı tatil fotoğraflarıyla gündem oldu! Hazal Subaşı kaç yaşında ve nereli?

Çukur dizisinde Nehir karakterini canlandıran güzel oyuncu Hazal Subaşı, aynı dizide Aliço rolündeki Rıza Kocaoğlu ile bir süredir aşk yaşıyor.Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu, Eylül ayında yeni sezonu başlayacak olan Çukur dizinin çekimleri öncesinde soluğu Bodrum'da aldı. Temmuz ortasında başlayacak olan Çukur çekimlerine kadar tatil yapacak olan ünlü çiftin fotoğrafları ise magazin haberlerinde yer aldı.

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Güneşlenip denizin tadını çıkaran çift detoks kampını tercih etmeleriyle de dikkat çekti.

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HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

1996 yılında İzmir’de dünyaya gelen Hazal Subaşı, Elidor Miss Turkey yarışmasında 2016 yılı finalisti olması ile dikkatleri çeken bir isim. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim gören Hazal Subaşı, "Adını Sen Koy" dizisi ile ilk defa bir dizide başrol oynadı.
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan olan Halka dizisinde Bahar karakterine hayat veren Hazal Subaşı 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Boğa burcudur.
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Hem oyunculuk performansıyla hem de güzelliğiyle dikkat çeken Hazal Subaşı son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Umut Yeter dizisinde rol aldı. Hazal Subaşı son olarak Çukur dizisinde boy göstermeye başladı.

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HAZAL SUBAŞI İLE AŞK POZUNU PAYLAŞTI

Rıza Kocaoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı aşk pozu ile hayranlarına sürpriz yaptı. Instagram'dan sevgilisi Hazal Subaşı ile çekilen bir fotoğrafı paylaşan Kocaoğlu, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etmiş oldu. Kocaoğlu’nun paylaşımına kalp emojisi koyması dikkat çekti.

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Hazal Subaşı da geçtiğimiz haftalarda Rıza Kocaoğlu ile maskeli şekilde çekilen bir fotoğraflarını paylaşmıştı

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