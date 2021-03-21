Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu aşkı bitti mi?

Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı’nın “Çukur” dizisinin setinde başlayan aşkları sona erdi. “Çukur”dan geçen aylarda ayrılan 24 yaşındaki Hazal Subaşı ile kendisinden 18 yaş büyük olan Rıza Kocaoğlu fikir anlaşmazlığı nedeniyle beraberliklerini noktalama kararı aldı.

Geçen ay yollarını ayırdıkları ortaya çıkan ikili birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye devam ediyor.

Son dönemde “Bizi Ayıran Çizgi” adlı dijital projede rol Alan Hazal Subaşı’nın Kocaoğlu ile mutlu günlerinde paylaştığı pozları henüz silmemesi de dikkat çekiyor.

Öte yandan 19 Mart’ta 42 yaşına giren Rıza Kocaoğlu sosyal medyadan şu duygusal mesajı paylaştı:

“Bugün benim doğum günüm, 42 oldum. Çok yollar, çok yerler geçtim, sevdalara düştüm, kavgalar ettim, acılar, pişmanlıklar, mutluluklar... Sanırım değişmeyen tek şey umudum ve merakım oldu hayata karşı... Hayat sana teşekkür ederim.” (Tv100)

