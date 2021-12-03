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Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile evleniyor mu?

03.12.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü’nün ilişkisi adım adım evliliğe doğru ilerliyor. Tüm eleştirileri duymazdan gelen çift, uzun süredir birlikte. Hazar Ergüçlü’nün Instagram hesabından paylaştığı fotoğraftaki detay, evlilik söylentilerinin fitilini ateşledi.

Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile evleniyor mu?

Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü’nün ilikisi evliliğe doğru gidiyor. Uzun süredir birlikte olan 29 yaşındaki oyuncuyla 48 yaşındaki yönetmen, aralarındaki 19 yaş farkını umursamadıklarını her fırsatta dile getiriyor. Ünlü oyuncu, 5 Kasım'da yaptığı paylaşımda tektaş yüzüğü dikkat çekti.

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"ANNE OLMAYI ÇOK İSTİYORUM"

Parmağında tektaşı olan oyuncu, o gün paylaştığı karelere mücevher emojisi koydu. Bir dönem Ergüçlü'nün ailesinin yaş farkı nedeniyle Ünlü'ye karşı çıktıkları da iddia edilmişti. Ergüçlü iki hafta önce, "Evlilik fikri uzak veya yakın diyemem. Zaman zaman bunu Onur'la konuşuyoruz. Anne olmayı ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorum!" demişti.

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Hazar Ergüçlü
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