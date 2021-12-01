Yeni dizisi başlayan Hazar Ergüçlü’nün ilk işi imajını değiştirmek oldu

Hazar Ergüçlü, son günlerde cesur sahnelerin olduğu Saklı dizisiyle gündemde. Geçtiğimiz günlerde bir dijital platformda yayınlanan dizi sonrasında Hazar Ergüçlü, imaj değişikliği yaparak saçlarını kısacık kestirdi.

Yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, güzelliğiyle de büyük beğeni topluyor. Sosyal medyayı da aktif kullanan isimler arasında yerini alan ünlü isim son halini Instagram hesabından paylaştı. Hazar Ergüçlü’nün son hali takipçilerinden tam not aldı.

Oyuncunun ön taraftan saçları çok fazla kısa görünmese de arka kısımları oldukça kısa. Güzel oyuncunun bu imajı beğeni toplamaya devam ediyor.



