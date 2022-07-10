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Hazar Ergüçlü'nün bikinisi tartışma yarattı! "Aşkım hiç giymeseydin"

10.07.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatilde bikinili fotoğrafını paylaşan Ergüçlü'nün minik bikinisi sosyal medyada tartışma yarattı. Ergüçlü'ye eski manken Aysu Baçeoğlu'nun yaptığı "Aşkım giymeseymişsin hiç estetik değil..." yorumu binlerce beğendi aldı.

Hazar Ergüçlü'nün bikinisi tartışma yarattı! "Aşkım hiç giymeseydin"

Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Simay rolüyle ünlenen Hazar Ergüçlü, Medcezir dizisinde hayat verdiği Eylül rolüyle geniş bir hayran kitlesi elde etti.
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Daha sonra Analar ve Anneler, Yüksek Sosyete, Hayat Sırları, Ahlat Ağacı, Dudullu Postası gibi yapımlarda rol alan Hazar Ergüçlü, Netflix yapımı ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'da boy gösterdi.

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Son olarak Alev Alev dizisinde Çiçek karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hazar Ergüçlü, şu sıralar kariyerinden ziyade sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Uzun süredir kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü, zaman zaman özel hayatıyla da gündemi meşgul ediyor.

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Son olarak sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşan Ergülçü, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyuncuya, eski manken Aysu Baçeoğlu'nun yaptığı "Aşkım giymeseymişsin hiç estetik değil..." yorumu dikkat çekti.

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Hazar Ergüçlü
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