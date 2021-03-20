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Hazar Ergüçlü: Onur'dan provokatif olmayı öğreniyorum

20.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazar Ergüçlü, üç yıldır aşk yaşadığı yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile birlikteliği hakkında konuştu. Ergüçlü, "Onur'dan provokatif olmayı öğreniyorum. Seni hep anda tutuyor, hiç bırakmıyor" dedi.

Hazar Ergüçlü: Onur'dan provokatif olmayı öğreniyorum

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Alev Alev'de 'Çiçek' karakterine hayat veren oyuncu Hazar Ergüçlü, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

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"ONUR İLE KENDİM OLMAYI ÖĞRENİYORUM"

Marie Claire dergisine röportaj veren Ergüçlü, üç yıldır aşk yaşadığı yönetmen sevgilisi Onur Ünlü hakkında konuştu.

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29 yaşındaki oyuncu, "Onur'dan provokatif olmayı öğreniyorum. Seni hep anda tutuyor, hiç bırakmıyor. Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki, aklında başka bir şey varken konuşmak diye bir şey söz konusu değildir. Tam olarak burada değilsen konuyu kesinlikle kaçırırsın. Sürekli hazır ve burada olman gerekiyor. O provokatiflikle başa çıkabilmek acayip bir şey yani. Bir cümlede anlatacak olursam; onunla kendim olmayı ve bununla da gurur duymayı öğreniyorum" dedi.
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"BENİ KIRMAK ESKİSİ KADAR KOLAY DEĞİL"

Pandemi süreciyle ilgili de konuşan Hazar Ergüçlü, şu ifadeleri kullandı:

“Son bir senede çok fazla şey yaşadım. Şu anda da çok bunalmış durumdayım. Bir yere gidememekten, maske takmak zorunda olmaktan, bir mekana gidip dans edememekten bunaldım. Hiçbir şey yetmiyormuş gibi bir de belirsizlik eklendi. Bu gibi toplumsal olaylar eşiktir aslında. Bir sürü insan bu çizginin öbür tarafında kalır. Bu duygusal yükü taşıyamaz. Biz zaten toplum olarak o çizgide geziniyoruz. Zincirimden boşandım ben de yani ve değiştim. Artık birçok şey umurumda değil. Beni kırmak eskisi kadar kolay değil.
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"SON BİR YILDA ÇOK ŞEY YAŞADIM"

Ergüçlü, daha önce de "Yalan söylemeyeceğim. Pandemi beni içten içe mutlu ediyor. Evet, insanlık korkunç bir şeyle boğuşuyor olabilir. Ben de aynı karamsarlık içindeyim ama mutluyum. Sağlam hissediyorum. Son bir senede çok fazla şey yaşadım. Bir yere gidememekten, maske takmak zorunda olmaktan, bir mekana gidip dans edememekten bunaldım" şeklinde konuşmuştu.

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"ZİNCİRLERİMDEN KURTULDUM"

Değiştiğini ve zincirlerinden kurtduluğunu söyleyen Ergüçlü, "Artık birçok şey umurumda değil. Beni kırmak eskisi kadar kolay değil. Müthiş rahatladım. Çok pizza yiyorum. Biraz kilo alsam da 'Olduğum gibi güzelim' diyebiliyorum. Ya da sivilcem olması güzel hissetmeme engel olmuyor" demişti.
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"KENDİME BAKMAYI SEVİYORUM"

Sporla arasının iyi olmadığını belirten oyuncu, "Adım sayım var, günlük olarak onu tamamlamaya dikkat ediyorum. Günde mutlaka 400 kalori harcıyorum. Kendime bakmayı, yemek yapmayı seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.


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