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Hazar Ergüçlü plaj pozlarını peş peşe paylaştı! Zayıflığı dikkat çekti

07.10.2023 13:10 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ve başrolünü oynayacağı 'İnci Taneleri' dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmayı bekleyen güzel oyuncu Hazar Ergüçlü özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa plaj pozlarıyla dikkat çekti.

Kuzey Güney, Medcezir, Analar ve Anneler, Alev Alev ve Hayat Bugün gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ve başrolünü oynayacağı 'İnci Taneleri' dizisiyle ekrana geri dönecek. Yeni projesi heyecanla beklenen ünlü isim özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

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Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü plaj pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü ismin 'Başka bir hayattan' notu ile paylaştığı gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hazar Ergüçlü'nün zayıflığı ise dikkatlerden kaçmadı.

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Hazar Ergüçlü'ye sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Bu nasıl zayıflık', 'Muhteşemsin', 'Fiziğin harika görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Hazar Ergüçlü 1 Ocak 1992'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dünyaya geldi.

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Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı.

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7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda yerini aldı.

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